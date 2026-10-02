Más Madrid reclama al PSOE ejercer "todas las palancas" sobre Junts y hacer "inasumible el coste de tumbar los decretos"

Archivo - (I-D) Las coportavoces de Más Madrid Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre, durante una rueda de prensa - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado este viernes al PSOE que ejerza "todas las palancas que tiene como socio mayoritario del Gobierno" para presionar a Junts y hacer "inasumible el coste de tumbar los decretos".

Así lo han trasladado a Europa Press desde el partido, que considera que el Congreso de los Diputados tiene que "responder al clamor de la calle" este viernes y convalidar los dos reales decretos que aprobaba el Ejecutivo central este martes con medidas de Vivienda en respuesta al desahucio de Maricarmen en Retiro y las protestas que han derivado en la acampada de la Puerta del Sol promovida por el Sindicato de Inquilinas.

"No damos ninguna votación por perdida hasta que se celebre, pero el Gobierno de España no puede dejarse chantajear por la derecha catalana y hace bien en no retirar absolutamente nada", han expuesto estas fuentes después de que la directiva de Junts decidiera anoche tumbar ambos decretos, aunque esta mañana afirmaban que presentarían al PSOE una propuesta propia en vivienda hoy.

Sostiene el partido regionalista, integrado en Sumar en el Congreso, que la apuesta del Ejecutivo central tiene que ser "con los buitres o el derecho a la vivienda" y "hasta las últimas consecuencias".

Entienden, además, que en la calle hay una "mayoría social esperando medidas contundentes a favor del derecho a la vivienda". "Si después de todo lo que ha ocurrido no se aprueba nada hay que señalar con claridad a los culpables y obligarles a pagar todo el coste social y electoral de ir contra la juventud, contra el derecho a la vivienda y contra la mayoría social", han rematado.