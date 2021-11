Más Madrid registra una Ley de Igualdad "efectiva" con la que quiere empapar a la región del "tsunami feminista"

"La igualdad no se negocia con Vox, sino con la sociedad", avisa Mónica García

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha registrado este lunes una Proposición de Ley de Igualdad en la Asamblea de Madrid con la que pretenden adaptar las instituciones a la realidad de la región y "empapar a Madrid del tsunami feminista para dar pasos hacia una igualdad real y efectiva".

La Ley la han presentado este lunes en la Cámara regional la portavoz del grupo, Mónica García, y las diputadas Loreto Arenillas, Jazmín Beirak, Alicia Torija y Cristina Castillo. En ella, han lamentado que 15 años después de la aprobación en el Congreso de los Diputados de una ley de estas características, la Comunidad "sigue sin contar con una ley de igualdad autonómica, siendo la única, junto a la Rioja".

La Ley registrada tiene por objeto integrar las políticas de género en las administraciones al igual que garantizar la representación equilibrada entre mujeres, hombres y personas no binarias. Así, esta normativa amplía las tipologías de violencia actualmente existentes, ya que incluye la violencia digital, entendida como cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología.

Asimismo, la violencia institucional, como cualquier acto u omisión de los servidores públicos que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercido de los derechos humanos de las mujeres, y la violencia vicaria. La actual ley de la Comunidad de Madrid "solo reconoce la violencia de parejas, exparejas, los menores o la violencia doméstica".

Además, la ley establece que se hagan estimaciones del valor económico del trabajo doméstico y de cuidado de niños, niñas y personas mayores o dependientes llevado a cabo en la región por parte de las cuidadoras. Además, incorpora el reconocimiento de la diversidad familiar, señalando la necesidad de implicar a los hombres en los trabajos domésticos y de cuidados.

La ley incluye que el sistema sanitario público madrileño realice intervenciones en Atención Primaria dirigidas a ofrecer a padres y madres la formación adecuada para ejercer la paternidad y la maternidad de manera corresponsable.

Además, reconoce a las personas no binarias, suponiendo un "avance" legislativo que actualiza y adapta la normativa de la Comunidad de Madrid a estas realidades y sitúa esta ley como pionera en el reconocimiento de nuevas identidades que ya vienen existiendo.

Se propone también que la administración pública madrileña tome medidas con el fin de fomentar la corresponsabilidad de las mujeres, los hombres y las personas no binarias, teniendo en cuenta los diferentes modelos de familia.

Por último, proponen que la Comunidad lleve a cabo su actuación inspectora de vigilancia, control, comprobación y orientación en el ámbito territorial de Madrid, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y realizar actuaciones para verificar los hechos que hayan sido objeto de denuncia o reclamación y puedan ser constitutivos de infracción.

"QUEREMOS QUE MADRID DEJE DE SER UNA BURBUJA IDEOLÓGICA"

"Esta sería la primera ley en la región. Presentamos esta ley para adaptar las instituciones a la realidad de nuestra región. Queremos empapara a Madrid del tsunami feminista y dar pasados hacia la igualdad real y efectiva. Queremos que Madrid deje de ser esa burbuja ideológica", ha lanzado García.

Asimismo, la portavoz ha explicado que la estrategia aprobada hacer tres años se quedó "corta" y se necesitan ahora "instrumentos" que les permitan abordar estas políticas de forma "global". "Hay otro Madrid que reclama por la igualdad, que quiere trabajar por esa igualdad efectiva y que no es negacionista con la violencia machista ni las desigualdades. Hay otro Madrid que quiere una sociedad más justa y que se equipare al resto de sociedades y no se quede atrapada en el siglo XXI (...) La igualdad no se negocia con Vox, sino con la sociedad", ha lanzado.

Por su parte, la diputada Loreto Arenillas ha incidido en que esta normativa que presentan es el principio de "un largo camino que pretende acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres". De hecho, ha resaltado que esta ley es "pionera" en incluir a las personas no binarias para que todos aquellas que vivan en Madrid, sea cual sea su identidad, tengan "los mismos derechos y obligaciones".