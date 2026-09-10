Más Madrid saca a la calle un bus contra la "Fórmula PP": "Para ti el alquiler imposible; para Ayuso, el ático de lujo"

Autobús de Más Madrid contra la "Fórmula PP" - MÁS MADRID

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha lanzado este jueves un autobús serigrafiado contra la "Fórmula PP" en el que se puede ver una imagen de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, junto al mensaje 'Para ti el alquiler imposible; para Ayuso, el ático de lujo'.

El autobús ha llegado este jueves a la Asamblea de Madrid, que acoge la primera de las dos sesiones del Pleno sobre el Estado de la Región. Este día interviene únicamente la presidenta para hacer balance de lo ejecutado y perfilar la acción política de este curso electoral

Esta acción de Más Madrid --que critica tanto a Ayuso como al alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida-- y forma parte, según ha explicado en un comunicado, de su campaña 'Madrid no es su palco VIP'.

"Más Madrid quiere confrontar así dos modelos de Madrid: el de una ciudad convertida en escaparate y negocio para fondos de inversión, especuladores y grandes fortunas, y el de quienes sufren alquileres disparados, dificultades para permanecer en sus barrios y unos servicios públicos cada vez más tensionados", ha destacado.

Sostiene la formación regionalista que mientras Ayuso y Almeida "convierten Madrid en un gran palco VIP" cada vez más madrileños tienen "dificultades para pagar un alquiler y seguir viviendo en el barrio en el que han construido su vida".

Por eso, el autobús recorrerá durante todo el día algunos de los lugares que consideran que mejor representan las prioridades del PP. Pasará por el entorno del circuito de Fórmula 1 de Ifema, las Cuatro Torres, el Santiago Bernabéu, el paseo del General Martínez Campos, la sede del PP en Génova 13 y el Palacio de Cibeles.

El recorrido no se quedará en ese Madrid de "los grandes eventos y los negocios. El autobús llegará también a los barrios y municipios que Ayuso y Almeida dejan fuera de su palco VIP": Vallecas, Orcasitas, Parla, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles y Alcorcón. "Lugares donde la lucha vecinal sigue reclamando servicios públicos de calidad, inversión y el mismo derecho a la ciudad que tienen quienes viven en los barrios más ricos", ha rematado.