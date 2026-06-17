Más Madrid tacha de "parche" que Comunidad ofrezca a CCAA convenios para mantener el abono transporte a estudiantes

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), interviene durante un pleno, en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha tachado de "parche" que la Comunidad ofrezca a otras CCAA convenios para que puedan mantener el abono transporte los estudiantes sin tener que empadronarse en la región.

"Ayuso está intentando solucionar un problema que ellos mismos han creado, que es haber dejado sin abono a miles de estudiantes cuando lo único que querían era dejar sin abono a las personas migrantes", ha lanzado Bergerot en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Considera que este "parche para tapar una chapuza" es al tiempo una "declaración de intenciones". Revela, a sus ojos, que lo "único que querían" era hacerle la vida "peor a las personas migrantes" con una medida basada en el "racismo y la xenofobia".

Este miércoles el gerente del Consorcio Regional de Transporte de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez, enviaba una carta a todas las CCAA para suscribir convenios y que los estudiantes puedan acceder al abono transporte sin estar empadronados.