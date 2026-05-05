Más Madrid tacha el viaje de Ayuso a México de "despropósito político" con el "único" objetivo de "sembrar discordia"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - A. Pérez Meca - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: martes, 5 mayo 2026 12:17
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MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha tachado el viaje de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a México de "despropósito político" cuyo "único" objetivo es "sembrar la discordia".

"No contenta con insinuar que México es un narcoestado y su presidenta una dictadora de ultraizquierda hace un homenaje a Hernán Cortés como si deseara volver a los tiempos de la conquista y de paso promocionando a Nacho Cano en un acto que solo da vergüenza ajena a los madrileños", ha lanzado la portavoz parlamentaria en declaraciones remitidas a los medios de comunicación a raíz del viaje institucional de Ayuso que arrancaba este domingo con una agenda que le llevará a Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes, y Riviera Maya.

Ayuso incluía entre sus compromisos de este lunes el acto 'Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés', en el que iba a estar acompañada del músico Nacho Cano.

Bergerot ha afirmado que este viaje a México es en realidad unas "vacaciones de 10 días pagadas por los impuestos de los madrileños" y ha reprochado los convenios de colaboración por 300.000 con una feria en Aguascalientes además de los gastos de la mandataria autonómica su consejero de Cultura, Mariano de Paco, y sus asesores.

"Si pudiera darle dos consejos a Ayuso sobre este viaje le diría que deje de hacer el ridículo y que si acaba cobrando alguna comisión por su trabajo de manager de Nacho Cano la declare hacienda, que no le pase como al novio", ha rematado.

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