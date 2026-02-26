Más Madrid tocará la puerta de 10.000 vecinos de la capital para combatir la abstención, principalmente en el sureste

Nueva campaña de escucha vecinal de Más Madrid - MÁS MADRID

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid iniciará en marzo una campaña con la que prevé tocar en la puerta de 10.000 hogares de la capital para escuchar las preocupaciones de los madrileños, con especial atención a los barrios con mayores tasas de desafección y a los distritos del sureste, y poder combatir así el "descontento" y la "resignación" que puede dar lugar a la abstención en las siguientes elecciones.

La iniciativa, bajo el lema 'Otros hablan, aquí te escuchamos', se extenderá hasta diciembre y será presentada este sábado en el plenario de la formación, tal y como ha indicado Más Madrid en un comunicado.

Esta acción constituye la segunda fase de la precampaña, tras el lanzamiento el pasado mes de enero de 'Te están robando Madrid', coincidiendo con el regreso a la primera línea política de su portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, tras su baja de maternidad.

Según ha trasladado la formación, la campaña se centrará en la escucha activa y la organización territorial en barrios con mayores índices de abstención, así como en zonas del sureste donde, apuntan, "la desigualdad, el abandono institucional y la presión económica" tienen mayor impacto. También se dirigirá a familias jóvenes con hijos.

"La política empieza escuchando, pero cambia cuando la gente participa. Si organizamos a quienes ya comparten los problemas, podemos cambiar la ciudad", ha subrayado Maestre.

Más Madrid sostiene que existe un "malestar profundo" por el encarecimiento de la vivienda, el "deterioro" de los servicios públicos y el aumento del coste de la vida que "no siempre se traduce en participación electoral".

En este contexto, la portavoz ha señalado que el objetivo es "convertir la mayoría social en mayoría política" y ha afirmado que "la abstención no es indiferencia, es distancia respecto a una política que no ha dado respuestas a los problemas que la gente trabajadora tiene en su día a día".

CUATRO EJES HASTA DICIEMBRE

Más Madrid articulará esta acción en cuatro líneas de actuación. La primera será el puerta a puerta, con la previsión de visitar 10.000 viviendas a lo largo de 2026 por voluntarios y militantes, con la "escucha" como principal objetivo, no la "persuasión". En este sentido, el partido ha explicado que lleva un año formándose en técnicas de 'canvassing' con organizadores internacionales.

En segundo lugar, impulsará una campaña por comedores escolares universales y gratuitos, con recogida de firmas en colegios y parques infantiles para respaldar una Propuesta de Ley que plantea la financiación pública al 100% del comedor escolar en centros públicos y concertados.

La tercera línea contempla la celebración de al menos un encuentro por distrito entre marzo y diciembre, con la participación de Maestre y de representantes locales en espacios culturales y comunitarios, en un formato centrado en "escuchar problemas, ideas y propuestas" de los vecinos.

Por último, se pondrá en marcha una red abierta de voluntariado organizada digitalmente para reforzar las acciones en calle, el puerta a puerta y el activismo en redes sociales.

De este modo, bajo el eje que vertebra la precampaña, "la ciudad que te puedes permitir", Más Madrid apuesta por ofrecer a los madrileños ante el próximo ciclo electoral "vivienda accesible, educación pública garantizada, sanidad fuerte, servicios públicos universales y costes de crianza asumibles".