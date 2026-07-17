Más Madrid traslada su apoyo a los equipos de emergencias que trabajan en la extinción del incendio de Lozoyuela

Un helicóptero trabaja en la extinción del incendio en Lozoyuela - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha trasladado su apoyo a los equipos de emergencias que trabajan sobre el terreno desde este jueves en el incendio forestal declarado en el municipio de Lozoyuela.

Así lo ha trasladado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en sus redes sociales en las que ha indicado que sigue "con preocupación" el avance del fuego y que desea que quede "controlado cuanto antes".

"Todo mi apoyo a los equipos de emergencias que trabajan sobre el terreno y en unas condiciones muy difíciles y a los vecinos que han tenido que abandonar sus casas ante la proximidad de las llamas", ha expuesto.

El incendio forestal de Lozoyuela sigue en fase de estabilización, no registra de momento ningún frente de "llama activa", y se ha levantado el confinamiento en Buitrago y en Puentes Viejas.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación el consejero de Medioambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, tras la reunión de coordinación que se ha mantenido alrededor de las 10 horas de este viernes.

Novillo ha informado que se sigue en situación operativa 2 del Plan INFOMA ante un incendio que "no está controlado" de momento. Ha advertido de que se plantea un día "complejo" en el que hay que esperar la "evolución de las condiciones meteorológicas" que se espera que sean como las de ayer.