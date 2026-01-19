Más Madrid traslada sus condolencias por Adamuz y destaca la solidaridad ante la tragedia como "patrimonio" de España

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha trasladado este lunes sus condolencias a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y ha subrayado la solidaridad de la "gente corriente ante las tragedias", parte del "patrimonio como país" de España.

Lo ha señalado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras el accidente acaecido en la tarde de este domingo en esta localidad cordobesa, que ha dejado hasta el momento 39 fallecidos y 152 heridos.

A las 19.45 horas de este domingo, un tren que realizaba el recorrido Málaga-Madrid descarriló en Adamuz (Córdoba), invadiendo la vía contigua. Por esa vía circulaba otro tren Madrid-Huelva, que también descarriló.

"Quiero poner en valor el trabajo de todo el personal de emergencias y sanitario y la ayuda de todos los voluntarios que se volcaron con los afectados para ayudar en todo lo que era posible. La respuesta de los servicios públicos y la solidaridad de la gente corriente ante las tragedias es nuestro mayor patrimonio como país", ha planteado Bergerot.

Asimismo, ha insistido en que la prioridad de todas las instituciones ahora debe ser "prestar apoyo a las familias, a los heridos y a todas las personas afectadas".

La ministra de Sanidad y líder de la formación, Mónica García, se ha mostrado "consternada" y ha trasladado su apoyo a las familias y a los heridos en sus redes sociales. "Todo el reconocimiento a los servicios de emergencias y sanitarios que están trabajando sobre el terreno", ha rematado.