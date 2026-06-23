Más Madrid valora pedir la congelación de cuentas del novio de Ayuso y estudiar si se la soborna a través de su pareja

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), tars un pleno en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid valora pedir al juez que instruye el caso de Alberto González Amador, novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que congele las cuentas del empresario y se estudie si Quirón soborna a la mandataria autonómica a través de su pareja.

Lo ha trasladado la portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, en una entrevista con 'TVE', recogida por Europa Press, en la que ha adelantado que su partido estudia también solicitar que el juez paralice temporalmente las actividades mercantiles de González Amador.

Bergerot entiende que serían medidas necesarias ante el triángulo que se dibujaría entre la mandataria autonómica, su novio y el conglomerado de la sanidad privada.

"Alberto González Amador ha recibido 4,5 millones de euros de Quirón, mientras Isabel Díaz Ayuso le ha dado a Quirón 7.000 millones de euros. Esto desde que son novios", ha resumido la portavoz parlamentaria.

Considera que esto podría ser un "intercambio de favores" y que, por lo tanto, habría que dilucidar si hay "un esquema de corrupción" porque la empresa le está "dando millones de euros" a González Amador mientras su novia "toma decisiones de cuánto dinero se le va a dar" a la empresa. "En definitiva, lo que estamos viendo es que esto puede ser un caso de soborno a Isabel Díaz Ayuso a través de su novio por parte de Quirón", ha rematado.