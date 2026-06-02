Más Madrid ve "corto" el refuerzo de transporte por la visita de León XIV a Madrid y pide más horarios y conductores

Presentación de la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha advertido de que el refuerzo de transporte público previsto por la visita del Papa León XIV a Madrid se queda "corto" para la magnitud del evento y ha pedido ampliar horarios, cabeceras, conductores y medidas de movilidad.

En declaraciones a los medios, Maestre ha reconocido que se trata de una visita de "enorme complejidad" por la llegada prevista de "millones de personas" a la ciudad, algo que "necesariamente implica afecciones" que, a su juicio, los madrileños aceptan.

No obstante, ha subrayado desde Condeduque que quienes tienen la responsabilidad de gobernar deben hacerlo "lo mejor posible". En este sentido, ha señalado que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid deben garantizar, además de la seguridad y la logística del evento, el transporte público.

"Creemos que vamos cortos en ese refuerzo", ha afirmado Maestre, que ha reclamado que tanto los autobuses como Metro cuenten con "horarios más ampliados", "más cabeceras", "más conductores" y "más medidas" para garantizar la movilidad durante la visita.

LA LLAMADA DEL TELETRABAJO ES "UN BRINDIS AL SOL"

Maestre ha remarcado que, aunque una parte importante de la ciudad vaya a estar cortada por la visita y por su organización, los madrileños deben poder "seguir moviéndose".

En este sentido, la portavoz de Más Madrid ha criticado la llamada al teletrabajo realizada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha calificado como "un brindis al sol". "La gente no elige si teletrabaja o no; lo deciden las empresas, sus jefes y su organización empresarial, y en algunos casos no se puede teletrabajar", ha señalado.

En esta línea, ha recordado que habrá trabajadores que tendrán que acudir a sus puestos durante esos días, como en supermercados u otros servicios abiertos. "La gente va a tener que llegar a sus trabajos y para eso quien tiene que garantizar, a través del transporte público, esa movilidad es el Ayuntamiento y es la Comunidad", ha concluido.