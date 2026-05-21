Más Madrid ve "innegable" que Rufián es un activo electoral: "Lo que contribuya a ganar escaños a derecha es bienvenido"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha defendido que es "innegable" que el portavoz de Esquerra Republicana Per Catalunya en el Congreso, Gabriel Rufián, es un activo electoral y ha afirmado que "todo lo que contribuya a ganar escaños a la derecha es bienvenido".

Lo ha afirmado en los pasillos de la Asamblea de Madrid la portavoz de la formación en la Cámara, Manuela Bergerot, al ser preguntada por las declaraciones de Rufián en las que afirmaba este jueves estar "dispuesto" a liderar el espacio a la izquierda del PSOE y presentarse como cabeza de lista a las próximas elecciones generales previstas para julio de 2027.

Afirmaba esta mañana que si su "presencia puede ayudar" estaría "dispuesto". Precisamente Rufián ha celebrado una serie de encuentros con representantes políticos como Emilio Delgado (Más Madrid) o Irene Montero (Podemos) en los que ha apelado a primar la lista más fuerte en los territorios con el objetivo de maximizar las posibilidades de la izquierda.

Al ser preguntada por Rufián, Bergerot ha recordado que desde Más Madrid están trabajando "como todas las fuerzas territoriales" de forma "fraterna" para ver cuál es la mejor fórmula para tener la "candidatura más fuerte" y lograr revalidar el Gobierno de España para que pueda "seguir consolidando y agrandando el espacio de la izquierda española".

"Lo hacemos de manera prudente y, como saben, sin mucho ruido, porque lo que nos importa es poner encima de la mesa el para qué", ha planteado para, a continuación, situar como los grandes retos el derecho a la vivienda o la congelación del poder adquisitivo de los españoles "mientras los ricos cada vez son más ricos".