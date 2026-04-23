Más de un millar de drones surcarán el cielo de Madrid en septiembre para recrear la magia del universo de Harry Potter

Archivo - Una nueva versión de Harry Potter y la piedra filosofal se estrenará encines como una experiencia de realidad compartida - WARNER BROS - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cielo de Madrid se transformará el próximo mes de septiembre en una gran bóveda mágica que recreará la llegada de la carta de Hogwarts con 'DroneArt Show: Harry Potter', un espectáculo en el que 1.200 drones dibujarán en el cielo figuras icónicas del universo mágico creado por J.K. Rowling.

La cita tendrá lugar los días 16 y 18 de septiembre en el Hipódromo de la Zarzuela y combinará tecnología de última generación, música en directo con temas de la banda sonora original de las películas y el imaginario de la saga, según informan los organizadores en la web oficial del evento.

Así, el público podrá reconocer durante el espectáculo símbolos tan emblemáticos como el castillo de Hogwarts, la Snitch dorada, pieza clave en el Quidditch; a Fawkes, el fénix de Albus Dumbledore; el Patronus de Harry en forma de ciervo e incluso el mítico Ford Anglia volador de los Weasly.

También harán su aparición el elfo doméstico Dobby o el sabio Sombrero Seleccionador, encargado de decidir la casa (Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw o Hufflepuff) de los nuevos alumnos que llegan a la escuela de magia y hechicería.

La experiencia, para todos los públicos y con una duración aproximada de una hora, estará acompañada por un violinista eléctrico en directo con el objetivo de reforzar la atmósfera envolvente del espectáculo.

Además, el recinto ofrecerá una ambientación temática con propuestas gastronómicas como la conocida cerveza de mantequilla, así como la posibilidad de adquirir artículos vinculados a las casas de Hogwarts, como varitas o bufandas.

Con apertura de puertas desde dos horas antes del inicio, previsto a las 20 horas, la organización recomienda acudir con antelación para disfrutar del ambiente previo al aire libre. Más información y entradas en https://thedroneartshow.com/madrid/harry-potter/.