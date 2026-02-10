Matadero Madrid acogerá en abril el II Biophest con más de 30 actividades para celebrar la unión con la naturaleza

Imágenes de archivo de diferentes propuestas de Biophest en Matadero Madrid 2025 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 10 Feb.

Matadero Madrid acogerá del 14 al 19 de abril la segunda edición de Biophest, un festival centrado en la conexión entre seres humanos y naturaleza que reunirá más de treinta actividades, entre conferencias, instalaciones artísticas, conciertos, talleres, rutas guiadas y propuestas familiares.

El festival, organizado por Intermediae Matadero, amplía su duración a seis días tras el éxito de su primera edición y tiene como principal eje la biofilia, entendida como el vínculo emocional con los sistemas naturales, según ha trasladado el Ayuntamiento en un comunicado. La programación de 2026 estará articulada en torno al concepto de 'paisaje mosaico'.

Biophest contará así con la participación de expertos y creadores de referencia como la neurocientífica Nazareth Castellanos, el filósofo canadiense Michael Marder, el naturalista Joaquín Araújo, los músicos Joe Patitucci y Teo Lucadamo, y la artista María Eugenia Diego, junto a agentes locales vinculados al territorio.

El cine se incorpora por primera vez al festival con la proyección de 'The Garden' (1990), de Derek Jarman; 'The Secret Life of Plants' (1978), de Walon Green, con banda sonora de Stevie Wonder; y el documental 'Sembradoras de vida' (2019), de Diego y Álvaro Sarmiento.

Las sesiones se celebrarán en Cineteca Madrid los días 14, 15 y 16 de abril y estarán presentadas por las comisarias del festival y otros especialistas.

INSTALACIONES ARTÍSTICAS Y MÁS ACTIVIDADES

Las instalaciones artísticas, de acceso libre, se exhibirán a partir del 17 de abril en la Nave Una, con propuestas que exploran la relación entre vida vegetal, arte y pensamiento contemporáneo. Entre ellas, se incluye la instalación de Kokon (María Eugenia Diego), inspirada en el jardín del cineasta Derek Jarman, así como proyectos del colectivo XenoVisual Studies, de Yolanda Uriz y de Ecosecha, centrados en la comunicación con las plantas y la soberanía alimentaria.

La programación se completará con seis conferencias gratuitas en la Sala Plató de Cineteca Madrid, actuaciones musicales vinculadas al mundo vegetal durante el fin de semana, talleres para público infantil y adulto, una propuesta de moda sostenible basada en la reutilización de residuos y cuatro rutas guiadas por distintos espacios naturales del entorno de Madrid Río y Arganzuela.

Las entradas para las actividades de pago estarán disponibles a partir del 10 de marzo en mataderomadrid.org y cinetecamadrid.com, mientras que las inscripciones para las actividades gratuitas se abrirán el 8 de abril en intermediae.es. El festival está organizado por Intermediae y Matadero Madrid y cuenta con el patrocinio de As Pedras y PEFC España.