Matadero Madrid reabre 'Abierto x Obras' con una instalación de Carlos Aires sobre la ruina, la fiesta y la resistencia

El artista Carlos Aires interviene la Nave 0 de Matadero Madrid con la instalación site specific ‘Bailad, bailad, malditos’ - MATADERO

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Matadero Madrid, centro de creación contemporánea del Área de Cultura, Turismo y Deporte, prosigue el programa 'Abierto x Obras' con la exposición Bailad, bailad, malditos, del artista multidisciplinar Carlos Aires (Ronda, 1974), ha informado el Consistorio en un comunicado.

Para esta intervención, Aires parte de la Nave 0, antigua cámara frigorífica del matadero municipal, y de las huellas que todavía conserva de un antiguo incendio. Las heridas visibles del espacio y la memoria de su violencia sirven como punto de partida de una instalación que altera nuestra percepción de su arquitectura.

En esta propuesta comisariada por José Luis Romo, director artístico de Matadero Madrid, Carlos Aires invita al espectador a entrar en una pista de baile dentro de una arquitectura que parece detenida en un momento incierto, entre aquello que todavía se sostiene y aquello que podría desaparecer.

La ruina y la euforia conviven en una instalación atravesada por el baile y un inquietante paisaje sonoro. A medida que el visitante se adentra en ella, lo familiar comienza a resultar extraño y ciertas presencias parecen acompañarle sin terminar de revelarse. Bailad, bailad, malditos supone su primera exposición individual en una institución pública de Madrid.

BAILAR COMO FORMA DE RESISTENCIA

El título de la exposición hace referencia a la película They Shoot Horses, Don't They? (1969), de Sydney Pollack.

Ambientado en la Gran Depresión estadounidense, el filme muestra a varias parejas obligadas a bailar durante jornadas maratonianas para escapar de su miseria. Los cuerpos son llevados hasta el límite en una competición en la que continuar bailando significa continuar dentro.

Bailar aparece así como celebración, pero también como resistencia, agotamiento y necesidad de continuar. Titulada en España como Danzad, danzad, malditos, Aires ya usó este guiño en una exposición hace más de veinte años.

Esta referencia conecta con la importancia que el cine, la música y la cultura popular han tenido a lo largo de la trayectoria de Carlos Aires, desde donde ha abordado cuestiones relacionadas con el poder, la economía, la violencia, el deseo y la memoria.

La euforia frente al desasosiego Las imágenes que atraviesan la instalación sitúan al visitante ante una tensión entre euforia y desasosiego, celebración y amenaza.

Aires se aproxima a un presente en el que imágenes y acontecimientos se superponen a una velocidad que apenas permite asimilarlos, mientras la vida cotidiana continúa su curso.

Lo extraordinario y lo banal, la celebración y la catástrofe pueden ocupar así un mismo tiempo y una misma mirada.

A medida que avanza la experiencia, la relación con el espacio y con aquello que el visitante cree ver se vuelve más incierta. Incluso las tecnologías bélicas creadas para permitir mirar en la oscuridad encuentran aquí sus propios límites.

El sonido adquiere entonces una presencia fundamental: voces, rastros y presencias invisibles acompañan al espectador sin terminar de revelarse. Algo parece acompañarle, aunque la mirada no consiga encontrarlo.

La ruina y la fiesta ocupan un mismo lugar: una suerte de discoteca subterránea, un after bajo una estructura cuyo derrumbe no se aprecia, pero se presiente.

Carlos Aires, artista multidisciplinar Carlos Aires (Ronda, Málaga, 1974) es un artista multidisciplinar que reside y trabaja en Madrid.

Su práctica artística explora las relaciones entre poder, economía, violencia, deseo y memoria, articulando una reflexión crítica sobre los mecanismos que configuran la sociedad contemporánea.

La música constituye un eje fundamental de su investigación, empleada como archivo cultural, lenguaje político y dispositivo crítico.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, completó estudios de posgrado en la Fontys Academie (Países Bajos), el HISK (Bélgica) y la Columbus State University (Estados Unidos).

Su obra se ha presentado en bienales e instituciones internacionales como la Bucharest International Biennial (Rumanía), la Thessaloniki Biennale (Grecia), el SMAK (Bélgica), el MACAM (Portugal), el Belvedere Museum (Austria) y el Museo de Arte Carrillo Gil (México), entre otras.

Forma parte de colecciones públicas como las del MACBA, CA2M, ARTIUM, Banco de España, BPS22 (Bélgica), Les Abattoirs - FRAC (Francia) y MAK (Austria), y ha sido distinguido con el Premio Generaciones Caja Madrid, el Young Belgian Art Prize y la beca Fulbright.

Reactivación de 'Abierto x Obras' En su etapa anterior, entre 2007 y 2018, el programa 'Abierto x Obras' ofreció al público madrileño intervenciones únicas de artistas como Daniel Canogar, Jannis Kounnellis, Román Signer, Eugenio Ampudia, Carlos Garaicoa, Fernando Sánchez Castillo, Jordi Colomer, Los Carpinteros, Cristina Lucas, Cabello/Carceller, Elena Alonso y Teresa Solar, entre otros.

En esta nueva etapa, iniciada en abril de 2025, 'Abierto x Obras' mantiene su vocación de invitar a artistas contemporáneos a producir obras concebidas específicamente para la Nave 0, explorando las posibilidades que surgen del diálogo entre creación y espacio.

En esta línea, ya han intervenido la Nave 0 las artistas Greta Alfaro, Eva Fábregas, Mónica Mays y Cristina Mejías. Precisamente Mejías recibió el premio Ojo Crítico 2026 en la categoría de artes visuales por su instalación en 'Abierto x Obras'.