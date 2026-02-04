Las matriculaciones en renting en la Comunidad crecen un 24,3% en enero, hasta las 21.860 unidades

El renting de automoción generó casi 24.000 operaciones en enero, un 17,3% más, según AELR - AELR

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones en renting en la Comunidad de Madrid crecieron un 24,3% en enero, hasta las 21.860 unidades, según las cifras facilitadas por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

A nivel nacional, el renting de turismos, vehículos industriales, vehículos agrícolas y todoterrenos registró 23.997 operaciones en enero de 2026, un 17,3% más que en igual mes del año pasado, una que supone que algo más de uno de cada cinco vehículos, el 22,6%, que se matricularon en España el año pasado lo fueron mediante renting.

"El renting de automoción ha iniciado 2026 manteniendo la inercia positiva del ejercicio precedente. Aunque un solo mes es un plazo corto para aflorar una tendencia respecto al año entrante, se sigue constatando el apoyo constante de las empresas y los particulares a una herramienta muy adecuada para realizar sus inversiones", ha señalado el presidente de la AELR, José Coronel de Palma y Martínez-Agulló.

Tras la Comunidad, las matriculaciones en renting en Cataluña se incrementaron un 4,2% en el último año, hasta los 1.609 vehículos, según la Asociación Española de Leasing y Renting.

Por segmentos, el renting de turismos aumentó el 16,5%, hasta 19.188 operaciones firmadas. Mientras, se firmaron en renting 3.749 furgonetas, el 25,4% más, y se suscribieron 382 operaciones de renting de todoterrenos, con un descenso del 23,6%.

Los contratos de renting sobre camiones sumaron 405, el 16% más, y las operaciones sobre autobuses fueron 31, el 63,1% más. A continuación, el renting agrícola movilizó 242 operaciones, el 93,6% más que en igual periodo del año pasado.

Por tipos de propulsión, en enero de 2026 se matricularon en renting 7.931 vehículos diesel, lo que representó el 33% del total adquirido en renting. Los vehículos a gasolina registrados en renting fueron 14.214, el 59,2% del total. La partida de coches eléctricos, a gas licuado de petróleo y a gas natural comprimido representó conjuntamente el 7,7% del total en renting, hasta 1.849 vehículos. Dentro de este capítulo, los eléctricos fueron los más vendidos (1.724 unidades) y representaron el 7,2% sobre el total de renting.