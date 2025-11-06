Matute carga contra los "sectarios" que ponen en cuestión los cribados y afea a Vox "caer en la trampa de la izquierda"

Recrimina al PSOE por colocar(EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha advertido este jueves contra los "sectarios" que cuestionan los sistemas de cribados de cáncer, "que salvan vidas", y ha recriminado a Vox que "caiga en la trampa alimentada por la izquierda" sobre esta cuestión.

Así lo ha apuntado en el Pleno de la Asamblea al ser cuestionada por Vox sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno regional para mejorar los datos de cribado de cáncer de mama en Atención Primaria.

En su intervención, ha advertido de que cuestionar el funcionamiento de cribados de cáncer "genera desconfianza" en los ciudadanos, algo que ha tildado de "muy grave" ya que es algo que "salva vidas". Al hilo, ha recalcado que por ello desde el Ejecutivo regional se ha exigido un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinario para abordar esta cuestión "con responsabilidad y con altura de miras".

"No podemos estar en manos de sectarios que cuestionen algo que salva vidas, que son los cribados. Y ustedes --a Vox-- son conniventes de todo esto", ha defendido Matute en respuesta a la diputada de Vox Ana Cuartero Lorenzo, quien ha recalcado que "no pone en cuestión" este programa de cribado de cáncer de mama en la Comunidad.

SISTEMA DE LIBRE ELECCIÓN

Durante la sesión de este jueves, la consejera también ha cargado contra el PSOE por colocar al frente del Ministerio de Sanidad a Mónica García, una "activista que está detrás de la pancarta, que lo único que hace es crispar y que está obsesionada con Madrid", algo que, en su opinión, le "inhabilita para ser ministra".

Así lo ha indicado en respuesta al diputado del PSOE Carlos Moreno Vinuesa sobre el sistema de libre elección sanitaria en la región y la derivación de pacientes a hospitales concesionados del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Durante su intervención, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha censurado el "cinismo" del PSOE al usar al Grupo Quirón "de muleta política" y ha reprochado a Pedro Sánchez la elección para la cartera de Sanidad de una ministra que usa el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) "para su beneficio propio". "Eso es lo que están haciendo y eso es lo que tendrían que denunciar", le ha dicho al diputado socialista.

Además, ha recalcado que ha sido el Gobierno socialista el que ha recortado en un 50% el presupuesto para la Sanidad, mientras que desde que Isabel Díaz Ayuso está al frente del Ejecutivo autonómico se han invertido "2.200 millones más". "Nosotros sí que podemos decir a quién le importa la Sanidad y a quién le importa un comino, quién ensancha la sanidad y quién la estrecha, que son ustedes", ha dicho.

Finalmente, ha defendido un sistema de libre elección sanitaria en la Comunidad que funciona "de forma excelente, transparente y es un modelo para el resto de España". "En Madrid creemos en la libertad y el paciente puede elegir el médico en el que confía su salud", ha recalcado.

Por su lado, el diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Carlos Moreno Vinuesa, ha censurado el sistema de libre elección en la sanidad madrileña, "que no es nada, que es todo menos libre", y ha afeado que no se permita a los hospitales públicos funcionar por las tardes "por la falta de financiación" pero sí a los concesionados y que no se facilite el número de derivaciones a hospitales privados.

"Cuando un Gobierno es incapaz de defender su gestión, el camino que les queda es el de la ocultación", ha censurado el diputado socialista sobre la ausencia de estos datos que solían incluirse en la Memoria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Al hilo, ha recriminado a la Comunidad que su "único método para combatir las listas de espera sea derivar pacientes a Quirón", algo que además "no les funciona". En este sentido, ha defendido que "todos esos millones que liquidan a la ligera" son los que se necesitarían "de forma más urgente para reconstruir la Atención Primaria o devolver pediatras a los niños".

"Yo no podría comprar un doble ático en Chamberí, ni mucho menos facturar dos millones de euros en lo peor de la pandemia. Si usted quiere cuidar de nuestra sanidad pública, creo que debería estar de mi lado, y no de quien comete un fraude fiscal, ni de quien miente para taparlo, como la señora Ayuso. Es una auténtica vergüenza", ha recalcado el diputado socialista.