Matute censura los "ataques falsarios" por la "privatización sanitaria" y la doble vara de medir con el Estatuto Marco

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ofrece declaraciones tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MAJADAHONDA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha censurado este lunes los "ataques falsarios" por una supuesta "privatización sanitaria" en la región de movimientos sociales que salen a la calle en defensa de la Sanidad Pública y la doble vara de medir con un Estatuto Marco "lesivo" impulsado por el Ministerio de Sanidad de Mónica García para reclamar mejores condiciones laborales para el personal sanitario.

En declaraciones a la prensa desde las instalaciones de Canal de Isabel II en Majadahonda, Matute se ha referido así a la manifestación convocada este domingo día 8 en defensa de la Sanidad Pública ante el "desmantelamiento y las privatizaciones" llevadas a cabo por un Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que busca "generar oportunidades de negocio" a costa de la calidad asistencial de los madrileños.

En este sentido, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha lamentado que quienes han convocado esta protesta --Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), CC.OO. de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y UGT Madrid-- lleven "la camiseta verde por la universidad, la blanca por la salud" pero que "no están donde tienen que estar".

Sobre este punto, ha subrayado que para las condiciones laborales del personal sanitario "sean las que tienen que ser" debería salir a protestar contra el "lesivo" Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad.

Un borrador que debería ser reiterado y negociado de nuevo para contar con todas las partes y una memoria técnica y económica. Al hilo, ha arremetido contra la ministra Mónica García, a la que ha acusado de tratar de "levantar a las masas" para generar un caldo de cultivo "guerracivilista" que, según ha insistido, "no beneficia a nadie".

"Ahí no les veo manifestándose. Y lo que sí que veo siempre son ataques falsarios respecto a lo que nosotros hacemos. Es mentira que se esté privatizando la sanidad en la Comunidad de Madrid", ha aseverado la responsable de Sanidad en la región, que asegura que desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad se ha aumentado en 2.200 millones de euros el presupuesto a Sanidad.

Por contra, Matute ha asegurado que el Gobierno central del presidente Pedro Sánchez, con la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reducido casi al 50% el dinero destinado a la salud en 2024 respecto a 2023. Según la consejera, se pasó de 3.225 millones al año a poco más de 1.720 millones. "Quitaron uno de cada dos euros", ha denunciado.