Matute critica "intereses deleznables" de izquierda con Hospital de Torrejón y espera explicaciones mañana de la empresa

Archivo - La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, interviene durante la inauguración de la XIII edición de las Jornadas para Pacientes y Familiares con Cáncer de Mama - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha criticado este lunes los "intereses deleznables" de la izquierda con el Hospital de Torrejón, tras los audios destapados sobre su gestión en los que el CEO del grupo Ribera Salud instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables, y espera que se den explicaciones en la reunión que mantendrá este martes.

En una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, la consejera ha señalado que se han dado a conocer unos datos "que pueden estar sacados de contexto", ya que habría que escuchar toda la conversación, si bien ha insistido en que el fragmento que se ha conocido es "inaceptable".

"Yo estoy de acuerdo en que hayan retirado a este CEO de sus funciones hasta que todo se aclare", ha valorado, a la vez que ha asegurado que velará por la "excelencia" de la asistencia sanitaria en Madrid y no va a consentir que "nadie juegue" con ella.

La consejera se reunirá este martes con el presidente del grupo y estudiará las explicaciones que le ofrezca y ha subrayado que no le "temblará ni una pestaña en hacer lo que haya que hacer". Pese a ello, ha expresado que "el interés que hay de tapar todos los escándalos" que rodean al Gobierno "entre la corrupción, los puteros, las sobrinas, los sobones y los hermanos". "Es que es todo un disparate y entonces intentan hacer un 'casus belli' de algo que a mí me parece lo más preciado, como digo, que es la sanidad", ha reprochado.

Así, Matute ha criticado que la izquierda está intentando crear "desasosiego" entre la población con esta noticia "dando noticias falsas de material reutilizado y haciendo parecer que Madrid es "Ruanda".