Matute destaca el "diálogo" y el "refuerzo" de personal en el Hospital de Getafe ante la concentración de trabajadores

Archivo - Hospital de Getafe - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido este jueves el "diálogo" y el "refuerzo" de personal en el Hospital de Getafe entre la Gerencia del centro y la plantilla del mismo ante la concentración de trabajadores a las puertas del mismo para reclamar "condiciones dignas para sus profesionales".

En concreto, un centenar de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas del hospital, convocados por Satse Madrid, se han concentrado a partir de las 11.00 horas a las puertas del centro para exigir "unas condiciones dignas para sus profesionales y que se respeten los permisos legalmente reconocidos".

"Las enfermeras de la Urgencia, que está al límite casi todos los días, están hartas de no poder contar con la plantilla necesaria, lo que hace que los pasillos sean últimamente habituales y que los pacientes permanezcan en la Urgencia mucho más tiempo del habitual", denuncian desde el sindicato.

En declaraciones a los medios durante una visita en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, la consejera ha recalcado la Gerencia "tiene un diálogo abierto con los directores de Enfermería" y, además, se ha reforzado todos los recursos y medios disponibles en Urgencias para garantizar, "con la máxima calidad asistencial, el aumento de la demanda de usuarios provocada por la epidemia de gripe".

Según datos de la Consejería, en el marco del Plan de Invierno de la Consejería de Sanidad, este centro ha visto reforzada su plantilla con la contratación de cuatro médicos, siete enfermeras, ocho auxiliares de Enfermería y dos celadores. Asimismo, se han implementado medidas organizativas para agilizar el alta de pacientes en las plantas de hospitalización, con el fin de facilitar la admisión de nuevos casos procedentes de Urgencias.

"Se está dando una asistencia normal en la Urgencia y desde luego no hay ningún tipo de problema, aunque yo respeto la libertad de expresión y la libertad de manifestación, pero hay algo básico que hay que respetar que es siempre desde la veracidad de lo que se cuenta", ha remarcado.

Por su parte, desde la sección sindical de Satse Madrid en el hospital ha insistido en que desde la Consejería se han hecho "tan mal los deberes" que el Plan de Invierno, "que debería haber reforzado las plantillas enfermeras en el periodo de gripe, no ha funcionado y ahora no encuentran las enfermeras necesarias para cubrir bajas, permisos o, simplemente, para que se mantengan unas plantillas ya de por sí escasas".