Matute insiste en negociar desde cero un nuevo Estatuto Marco pero "no manoseándolo para tener rédito político"

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha insistido este martes en la necesidad de negociar desde cero un nuevo Estatuto Marco para los profesionales sanitarios pero no como, en su opinión, está haciendo la ministra del ramo, Mónica García, "manoseándolo para tener rédito político" sino escuchando la voz de los afectados.

"Yo siempre con mis compañeros", ha recalcado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios en el Hospital Gregorio Marañón para reclamar que se tengan en cuenta las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.

El Ministerio ha llegado a un preacuerdo con las oganizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), aunque el Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han puntualizado que no incluye la negociación que se está llevando a cabo con el Comité de Huelga, que tendrá lugar este miércoles.

"Yo desconozco lo que se comentó en esa reunión con algunos sindicatos, no con todos, vuelvo a repetir. Creo que es importante que no se genere crispación ni ruido, que es lo que se ha conseguido con este Estatuto Marco, repito, de la vergüenza", ha subrayado la consejera madrileña.

En cualquier caso, Matute ha abogado por la retirada del texto y la negociación de una nuevo "que no sea lesivo y regresivo y que permita debatir todos aquellos aspectos tan necesarios para mejorar las condiciones laborales de todas las categorías profesionales".

En este sentido, ha remarcado la disposición de todas las Comunidades Autónomas, "independientemente del color político", a colaborar con el Ministerio para ello. "Es un camino que estamos dispuestos a recorrer pero desde luego no manoseándolo para tener rédito político porque a día de hoy a mi entender no hemos avanzado absolutamente nada", ha señalado.

Así, ha insistido en la necesidad de un análisis del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el diálogo con Función Pública, que es la que se encarga del Estatuto Básico de los funcionarios, y con el Ministerio de Hacienda, que es el que nos va a decir qué posibilidades de financiación finalista puede haber para esto, y también con el Ministerio de Trabajo.

A partir de ahí, en su opinión, habría que hablar con los técnicos de las Comunidades Autónomas, cada una con su "idiosincrasia y peculiaridades" que hay que poner en común, y "con el foro de la profesión, con el sector, incluyendo a todos los sindicatos". "Y me refiero a todos incluidos los médicos que no se ha hecho", ha afeado.