Matute insta a García a ser "ministra" y dejar de hacer "oposición" a la Comunidad con su "ayusitis" y "madriditis"

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha instado a una "sectaria" Mónica García a "hacer de ministra" de Sanidad y a centrarse en "salvar vidas" y dejar de hacer "oposición" al Ejecutivo autonómico con su "ayusitis" y "madriditis".

Así lo ha trasladado desde la sede del SUMMA 112, donde ha insistido en que García "se equivoca" en relación a los objetores en materia de aborto. "El tiempo nos lo demostrará", ha lanzado la consejera tras el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ministerio contra la Comunidad de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no presentar dicho registro.

Matute ha señalado que, como profesional sanitaria, va a estar siempre "al lado" de sus compañeros y que defenderá su "libertad" con la Constitución y la ley "en la mano". "Desde luego nunca voy a señalar a nadie por hacer algo o no hacer algo y también puedo asegurar que en la Comunidad de Madrid a nadie se le deniega nada que legalmente le corresponda", ha lanzado.

La consejera ha subrayado que García "se va a arrepentir" de cómo está "gestionando" su cartera ya que, a su juicio, "no se está centrando en lo que debe" como, por ejemplo, la huelga de médicos.

"Tal vez le gusta hablar de otras cosas, precisamente para intentar derivar el foco de lo realmente importante, que es nuestro Sistema Nacional de Salud, que es nuestro mayor tesoro, por el que debemos, además, todos dirigir todos nuestros esfuerzos", ha zanjado.