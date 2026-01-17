La Comunidad advierte que la "falta de rigor" en MIR puede tener "graves consecuencias" para quien "se juega su futuro"

1043452.1.260.149.20260117130422 La consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid advierte que la "inacción" y "falta de rigor" por parte del Ministerio de Sanidad en la gestión del examen MIR 2026, programado para el próximo 24 de enero, puede acarrear "graves consecuencias" a los profesionales sanitarios que "se juegan" ese día "su futuro".

A través de un comunicado, la cartera liderada por la consejera Fátima Matute ha explicado que el "retraso" del inicio de la preparación de esta prueba de junio a septiembre del año pasado es una circunstancia que "no tiene precedentes" y que "compromete" a su juicio los plazos del proceso.

En este sentido, ha señalado que la lista definitiva de admitidos "debería haber sido publicada hace dos meses", aunque se ha conocido finalmente el listado de todos los aspirantes el pasado jueves, "incluidos los que se les podría haber notificado que están definitivamente inadmitidos tras resolver los correspondientes recursos de alzada".

"Estos quedarán en una especie de limbo, dado que la corrección de sus exámenes estará condicionada a la resolución de esos procedimientos. Esta imprevisión puede, como mínimo, comprometer seriamente los plazos para publicar los resultados del examen y la incorporación de los residentes de primer año a los centros en los que van a iniciar su aprendizaje", ha criticado la Consejería.

"No se ha podido hacer peor en todas las fases, por tanto yo quiero trasladar a todos los opositores que tengan mucha calma, que no se desconcentren y que se presenten al examen, que es algo muy importante y que va a cambiar su vida", ha trasladado Matute al respecto este sábado en el acto de presentación del balance anual del SUMMA 112.

"IMPROVISACIÓN" POR PARTE DEL MINISTERIO

Además, la cartera regional de Sanidad ha subrayado que la Comunidad de Madrid advirtió "hace meses" al Ministerio de Mónica García del "error" causado por su "improvisación" en la especialidad de Urgencias y Emergencias al anunciar la creación de estas plazas "sin contar con el Programa Formativo ni con las Unidades Docentes" acreditadas, cuya preparación "tiene complejidad por afectar a hospitales y otras unidades móviles, externas a los mismos".

A todo esto, incide el comunicado, se suma la "negativa" de la ministra García a la propuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en junio de 2025 de formar a 70 profesionales en esta misma especialidad. "Admitiendo tan solo 11 en una región con más de siete millones de habitantes, todos ellos usuarios potenciales de las urgencias médicas", lamentan. Igualmente, han criticado que "tampoco se haya publicado" todavía el programa formativo de la nueva especialidad de Laboratorio Clínico.

Asimismo, desde la Consejería de Sanidad han alertado de la reforma prevista por el Gobierno central del Real Decreto que regula la relación especial de los médicos residentes y otros especialistas en formación. En opinión del Ejecutivo autonómico, este proceso debe hacerse tras la aprobación definitiva del nuevo Estatuto Marco, "cuyo proyecto está provocando un profundo rechazo entre los profesionales sanitarios que han convocado incluso jornadas de huelga".

Para la consejera Fátima Matute se trata de una "escandalosa serie de despropósitos, dislates y chapuzas que ponen de manifiesto que el Ministerio de Sanidad actúa sin rigor normativo y una clara falta de compromiso con los profesionales sanitarios, poniendo en grave riesgo el Sistema Nacional de Salud".