Matute, sobre que los médicos jubilados sigan trabajando: "Absolutamente a favor, siempre que sea voluntario"

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha dicho este jueves estar "absolutamente a favor" de que los médicos puedan seguir trabajando una vez que se hayan jubilado, siempre que sea de forma voluntaria.

"Si tú quieres, tú puedes y nadie te obliga, eso siempre con la libertad que hablamos, desde luego, a mí me parece una idea maravillosa, pero no sé si el Gobierno lo plantea" de esa forma, ha indicado.

Durante su intervención en un desayuno informativo del Foro Salud, organizado por Nueva Economía Fórum, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha recordado que muchos médicos de la sanidad pública siguen trabajando hasta los 70 años y "enriquecen el sistema" ya que "tienen una memoria histórica y un conocimiento y ya un sexto sentido de las cosas.

"Esas personas son fundamentales como eméritos y como expertos para solucionar problemas complejos y, además, no nos olvidemos, ellos fueron los que hicieron este Sistema Madrileño de Salud y tienen toda esa memoria histórica. Con lo cual, yo estoy absolutamente a favor, pero siempre que sea voluntario y con el fin de que tú te sientas con un proyecto personal satisfecho y que puedas aportar todo lo bueno que has ido dando y todo lo que has aprendido", ha concretado.

En esta línea, ha subrayado que "si el órgano más importante que tenemos en el cuerpo, que es el cerebro, aguanta, hay que aprovecharlo hasta el último momento".