Matute responde a García sobre la caja común: "Como esos 24.800 millones se le den a Cataluña, se romperá la equidad"

MADRID 11 Jul.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha advertido este viernes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que con el planteamiento actual de la financiación para Cataluña pactada entre PSC y ERC no se podrá preservar "la caja común" y se romperá "absolutamente la equidad" en España con esos 24.800 millones para los catalanes.

En declaraciones a los medios tras participar en el Encuentro Informativo 'Nuevos modelos de colaboración: sinergias entre la sanidad pública y privada', organizado por Europa Press, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha respondido así a la ministra, quien ha afirmado que sería "perfectamente compatible" que Cataluña se encargara de recaudar el 100% del impuesto del IRPF en la comunidad con preservar la caja común en el conjunto del sistema.

"Eso no va a ocurrir, por mucho que lo diga la ministra, los datos son tozudos y las palabras se las lleva el viento", ha resaltado la consejera madrileña, quien ha remarcado que como a Cataluña se le den estos 24.800 millones y no comparta y salga de esa caja común, lo que va a hacer es que haya comunidades autónomas que no sean capaces o no puedan afrontar esos gastos que compartíamos".

En la misma línea, ha alertado que con unos presupuestos prorrogados "de forma horrorosa" la partida presupuestaria destinada a Sanidad se ha reducido a la mitad del año 2023 al año 2024, "es decir, se han quitado el Estado 1 de cada 2 euros de sanidad". "De 3.225 millones a 1.700 millones y encima no han ejecutado 365", ha lamentado.

Unas cuentas con las que la ministra de Sanidad, según Matute, "no ha sido capaz de hacer frente" a medidas como la Ley ELA o el Plan de Salud Mental, al que destina 80 céntimos de euro a cada paciente o, en atención primaria, 3 euros. "¿Cómo puede decir la máxima responsable en el Ministerio del mayor tesoro que tenemos, que es nuestro Sistema Nacional de Salud, que no se va a ver afectado el resto del sistema sanitario?", se ha preguntado.

Asimismo, la consejera madrileña ha advertido que desde la Comunidad de Madrid se estará atento durante el verano al BOE, "que utilizan para meter decretos y historias pensando que la gente ya está con la toalla y la playa y no se va a preocupar", para denunciar.