La mayor electrolinera dentro de la M-30 llegará a la Castellana en 2027 y permitirá cargar vehículos en 15 minutos

Cartel de la nueva electrolinera en el Paseo de la Castellana. - EUROPA PRESS

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el proyecto para construir la mayor electrolinera de uso público situada dentro de la M-30 con energía 100% renovable, cuya instalación se espera que esté finalizada y en funcionamiento en el Paseo de la Castellana, 276, en 2027 y contará con una potencia total de 4.000 kilovatios (kW), que permitirá recargar los vehículos en 15 minutos.

Así lo ha trasladado este lunes en declaraciones a los medios el director comercial de Acciona Energía, Javier Montes, empresa a la que le ha sido adjudicado el proyecto. Lo ha hecho desde la parcela pública que albergará esta infraestructura en la capital madrileña, que también han visitado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo y la directora general de Transición Energética y Economía Circular, Cristina Aparicio.

"Un vehículo con una carga que no llegue absolutamente en vacío y pretenda cargar hasta el 80-100% tardará entre 10 y 15 minutos aproximadamente", ha asegurado Montes desde la ubicación, en las cercanías de la nueva estación intermodal de Chamartín Clara Campoamor y conectada con las principales redes de transporte.

Por su parte, Novillo ha señalado que esta regeneración de la ciudad, "muy cerca de Madrid Nuevo Norte", debe responder "a lo que el madrileño está solicitando", una transición energética en cuanto al transporte, responsable del 70% de las emisiones contaminantes y del 50% de los gases de efecto invernadero, "con el objetivo de tener la mejor calidad del aire de los últimos años".

En este sentido, ha recordado que la región lidera en España la gestión de ayudas para trabajar en la movilidad eléctrica, con más de 37.000 vehículos subvencionados y 32.000 puntos de recarga, concentrando más del 30% de los pagos nacionales en este ámbito gracias a una movilización "de más de 400 millones de fondos europeos en todos los planes".

La estación de recarga eléctrica estará dotada de puntos de carga ultrarrápida de hasta 400kW. Serán 19 para turismos y una para vehículos pesados de hasta 12 metros de longitud y, junto a ellas, habrá una zona de intercambio de baterías para motocicletas y vehículos eléctricos ligeros.

Aparicio ha explicado que el solar se trata de una antigua gasolinera abandonada que, gracias a esta actuación, además de contar con los nuevos puntos de recarga, dispondrá de un área de servicio y una zona de información al ciudadano sobre sostenibilidad.

En esta nueva electrolinera se empleará la tecnología "más innovadora", con una infraestructura de recarga y módulos de potencia centralizados, conectores de última generación, surtidores con manguera refrigerada, gestión energética avanzada e integración de baterías de segunda vida.

Asimismo, incorporará un sistema energético integral con paneles solares semitransparentes para el autoconsumo, logrando no solo ser autosuficiente, sino generar un excedente neto anual de más de 35.000 kW/hora que, según el consejero, permitirá a la Comunidad "ingresar 1,2 millones al año".

También contará con una fachada que elimina activamente los contaminantes y purifica el aire y un sistema de trazabilidad de la energía de origen renovable en tiempo real.