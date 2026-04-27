El mayor espectáculo gratuito de drones en España iluminará el cielo de Madrid para celebrar el 2 de mayo

Archivo - Imagen de archivo de un espectáculo de drones realizado en el Parque Warner de Madrid. - WARNER BROS. - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid celebrará la festividad del 2 de mayo con el show 'Madrid en el Cielo', el primer espectáculo gratuito de 1.000 drones simultáneos realizado en España, que se lanzará desde el Parque de la Cuña Verde, en el distrito de Latina.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, el espectáculo, diseñado en colaboración con Indra, tendrá una duración de 12 minutos y representará 10 escenas con hasta 16 figuras inspiradas en la historia, los símbolos y el patrimonio cultural madrileño de la región.

Entre las imágenes destacadas, se dibujará el mapa autonómico, la figura de Goya y una recreación parcial del cuadro del 3 de mayo de 1808, así como una interpretación de la Puerta del Sol con el Kilómetro 0, el Palacio de Cristal, el Monasterio de El Escorial, el Palacio Real de Aranjuez o la Universidad de Alcalá de Henares.

Además, los dispositivos crearán escenas que buscarán reflejar la identidad cultural y social de la región, como una maja y un majo bailando un chotis, la transformación de la capital, la bandera regional, un vagón de Metro llegando a la estación y una pareja mirando al cielo estrellado de Madrid, entre otras.

Los aparatos, de la compañía madrileña líder en Europa en espectáculos de drones, Umiles, alcanzarán los 200 metros de altura, permitiendo que el show pueda verse a 2 kilómetros de distancia desde Latina, que cumple 50 años como distrito de la ciudad de Madrid, tras constiutirse en junio de 1976 la Junta Municipal de Latina, que hasta el momento formaba parte de los antiguos carabancheles.

Con esta iniciativa, coordinada desde la Consejería de Digitalización, la Comunidad de Madrid pretende "reforzar su apuesta por la innovación y por proyectar la marca Madrid como un hub global".