Mayores que devuelven la vida a otros mayores: el poder del voluntariado en etapas de fragilidad

Personas mayores dadas de la mano. - FUNDACIÓN LA CAIXA

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Candela --nombre ficticio-- es una mujer mayor que se quedó aislada durante la pandemia de la Covid-19. Pasó cinco años sin salir a la calle, hasta que un voluntario de su misma edad llegó para ofrecerle apoyo y acompañarla de nuevo en su camino al exterior.

Esta historia nació a raíz de los talleres que la Fundación la Caixa ha puesto en marcha en sus centros de personas mayores con el fin de sensibilizarlas para que puedan acompañar y ayudar a otras que atraviesan situaciones de final de vida, soledad o fragilidad emocional.

"La soledad no es únicamente porque estemos solos físicamente, sino porque a lo mejor no somos capaces de contar nuestros miedos y sentimientos. Puede tener familia, pero la compañía en ese momento no resulta suficiente", ha relatado la coordinadora del Programa Final de Vida y Soledad en el Hospital Universitario San Rafael, Sara Rodríguez, a Europa Press.

La trabajadora social ha sido la encargada de dar una sesión para motivar al voluntariado de acompañamiento en el Espacio Fundación la Caixa de Madrid. Ha puesto de ejemplo a los asistentes que algunos de los participantes han intercambiado compañía u organizar meriendas grupales con aprender ganchillo.

"Son pequeñas cositas que merecen la pena. Cada persona tiene una preferencia y una capacidad distinta, por lo que intentamos que se asemeje el perfil del voluntario al del paciente. Yo si tengo a alguien que es muy activo culturalmente y tengo un voluntario que es profesor de historia, pues voy a hacer el 'match'", ha señalado.

Estos pacientes pueden proceder de residencias, de su propio domicilio o de un hospital. En estos dos últimos casos, suelen presentar una enfermedad avanzada o terminal, mientras que en las residencias la esperanza de vida suele ser mayor, lo que también implica un acompañamiento más prolongado.

UN MOMENTO DE PAUSA

La iniciativa busca ofrecer herramientas a los usuarios para cuidar su bienestar emocional y fomentar un voluntariado basado en la escucha, el acompañamiento y el apoyo emocional. En este sentido, cuentan con un momento de pausa para hablar con profesionales o con otros voluntarios sobre su experiencia.

"Es verdad que todos pasan por formación, tanto previa como durante el acompañamiento, pero desbordarte emocionalmente es inevitable. No hay una formación, es que ni siquiera los profesionales se nos puede preparar a no desbordarnos. Tienen la opción de decir pauso, descanso unas semanas y vuelvo", ha remarcado la coordinadora.

Esta asistencia es también un entretenimiento y un cambio en la rutina hospitalaria del paciente. "Muchos saben en qué fecha están o qué día de la semana es por el voluntario que llega, con el que mantienen conversaciones que ayudan a ordenar los pensamientos o a procesar emociones complejas", ha destacado.

LA EXPERIENCIA

Para Rodríguez, la experiencia personal "marca la diferencia" entre los voluntarios jóvenes y los mayores. A su juicio, una persona mayor suele haber atravesado pérdidas, lo que le aporta más equilibrio emocional y una mejor capacidad para manejar la angustia.

"Y aunque no parezca tan importante, la cercanía en edad con el paciente también hace que la relación fluya mejor. Además, una persona con experiencia ya conoce mejor cuáles son sus propios límites, mientras que un joven está probando y no sabe muy bien hasta dónde llega. Pero todo aporta", ha insistido.

En lo que va de año, la Fundación la Caixa ha organizado diferentes talleres más allá del la sesión motivacional al voluntariado de acompañamiento. Entre ellos, están acompañamiento emocional y buen trato, afrontar las pérdidas, ayudar a una persona en duelo y demencia.

Las charlas de sensibilización son de la Escuela de Cuidadores a través del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas y de momento han tenido una buena acogida ya que desde 2024 han ampliado la programación. Próximamente, darán a conocer las actividades para el último cuatrimestre.