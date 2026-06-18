La mayoría absoluta del PP aprueba la nueva Carta Básica de Telemadrid con acento en la digitalización

Archivo - Imagen de recurso del edificio de Telemadrid en la Calle de Paseo del Príncipe - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves con la mayoría absoluta del PP la Carta Básica de Telemadrid, que pone el acento, entre otros, en la transformación digital del ente y la era multiplataforma.

La Carta Básica es el documento que fija los objetivos generales del ente. Determina sus fines de servicio público y orienta su programación, gestión y evaluación durante los años que esté en vigor.

Sale adelante así después de que en el pasado pleno no consiguiera la mayoría de dos tercios de la Cámara requerida. La Ley 3/2022, de 28 de abril, de modificación de la Ley de Radio Televisión Madrid de 2015 introdujo esta segunda votación en la que ha sido suficiente una mayoría simple.

Entre los cambios que introduce esta nueva Carta Básica respecto a la de 2019 se encuentra su duración, que se reduce en un año hasta los ocho, pero contempla su prórroga automática hasta la aprobación de una nueva.

En esta ocasión incluye el servicio esencial de interés económico general, la vertebración territorial y la garantía del pluralismo político y social.

En el campo de los principios rectores en 2019 se incluían "derechos humanos, cohesión, difusión cultural, participación democrática, pluralismo, igualdad de género, accesibilidad, protección de menores, valores ecológicos, creación digital".

En cambio, en la aprobada este jueves se plantean "universalidad, independencia, diversidad, igualdad de oportunidades y ante la Ley, innovación, excelencia y responsabilidad", así como "alfabetización mediática y digital, neutralidad tecnológica, transparencia, igualdad/no discriminación y protección de la infancia".

En el caso de la digitalización, supone un artículo propio con el "principio de alfabetización mediática y digital". Amplía el foco, además, a la neutralidad tecnológica, accesibilidad universal de contenidos, expansión en Internet, plataformas de streaming, podcast, OTT y aplicaciones móviles.

En el campo de la igualdad, diversidad y no discriminación se plantea ahora de forma más genérica que se evitarán los contenidos que "promuevan violencia, explotación o trato degradante o sexista". Por su parte, atendiendo al ámbito cultural se marca como uno de los ámbitos de la promoción la tauromaquia.

Se introduce, además, una regulación específica de la plataforma de servicios audiovisuales en línea y bajo demanda, incluyendo web, redes, OTT, dispositivos móviles y televisión conectada, y presencia en plataformas estatales e internacionales.