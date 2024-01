Una médico del SUMMA 112 guía por teléfono a un padre durante el parto de su hija, que no esperó a al hospital

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 32 años ha dado a luz a su segunda hija a primera hora de este lunes en su domicilio de la capital después de que una médico del SUMMA 112 atendiera por teléfono y guiara al padre durante el parto, pues la pequeña no esperó a llegar al hospital.

Desde el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias del servicio de emergencias sanitarias de la Comunidad de Madrid, esta profesional ha ido indicando al padre todos los pasos que debía dar durante el alumbramiento y después.

Según informa el SUMMA 112, la pareja llamó al 112 por las contracciones que sufría la mujer y la facultativa que atendió la llamada, Pilar Sabugo, enseguida comprobó por la información que le trasladó el padre que el parto estaba ya en curso.

Por ese motivo, y aunque al mismo tiempo se ha movilizado una UVI móvil del SUMMA 112, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado indicada para este tipo de emergencias, la médico ha permanecido al teléfono con el padre para guiarle las maniobras de asistencia al alumbramiento, que se ha desarrollado sin complicaciones.

A la llegada del equipo médico de la UVI móvil, la madre y la recién nacida estaban en perfecto estado, subrayan las mismas fuentes. Estos profesionales sanitarios han sido los que han cortado el cordón umbilical y han trasladado a ambas a un centro hospitalario de la red pública de la Comunidad de Madrid.

EL PADRE YA VEÍA LA CABEZA A LA BEBÉ

Como explica la propia profesional, el padre, que "estaba muy nervioso" le indicó que ya veía la cabeza de su hija, por lo que ésta le instó a, en la siguiente contracción, girar un poco del hombro el feto "para hacer que saliera". "En estos casos se les dice a los papás que se fijen en si respira. El padre me dijo que parecía que no respiraba todavía, por lo que le pedí que le estimulara los pies", detalla Sabugo, que aclara que tras esto "ya empezó a llorar" y le pidió al progenitor que abrigase tanto al bebé como a la madre y que no tocara el cordón umbilical, "sólo colocar al bebé encima de la madre".

El SUMMA 112 atendió casi 600 llamadas por parto en curso o parto inminente en 2023. En muchas ocasiones, se trata de mujeres gestantes en las que el parto progresa tan rápido que en ocasiones no da tiempo a llegar al hospital.

Como recuerda el SUMMA 112, la labor de los sanitarios del Centro Coordinador es "fundamental" no sólo para activar los recursos sanitarios de Urgencias y Emergencias, sino para atender al teléfono al alertante y guiarle en su actuación.

Lo mismo ocurre en el caso de paradas cardiorrespiratorias presenciadas, en las que el médico o la enfermera guía las maniobras de reanimación cardiopulmonar, en lo que se denomina RCP telefónica, para que un primer interviniente actúe desde el primer momento, lo que fomenta la cadena de supervivencia.

Desde el Centro Coordinador de SUMMA 112 se tienden de media más de 3.600 llamadas al día por urgencias, emergencias y catástrofes sanitarias que se producen en la región y en él trabajan por turno unos 70 profesionales entre médicos, enfermeras y Técnicos en Emergencias Sanitarias.