Médicos y facultativos claman ante el 12 de Octubre por una solución que evite la huelga tras el verano

Médicos y facultativos durante una concentración frente al Hospital 12 de Octubre - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid se han concentrado este martes ante el 12 de Octubre en el segundo día de la quinta semana de huelga indefinida intermitente para reclamar un Estatuto Marco propio que reconozca las particularidades de la profesión.

Tras la tradicional pancarta en la que se podía leer 'Por un Estatuto Propio para la profesión médica y facultativa', decenas de profesionales han coreado consignas como 'Lo llaman vocación y no lo es' y han portado carteles con lemas como 'Mónica, vete ya' ante el hospital donde la ministra de Sanidad ha ejercicio como anestesista.

En la cita, Sergio, anestesista del Hospital 12 de Octubre, servicio impulsor del parón de las peonadas en la Comunidad, ha subrayado que pese al "sacrificio" que ha supuesto esta medida, cuando "te lo quitan todo" ya "no hay nada que perder".

"Esto no es política, yo he sido compañero de Mónica, a nivel personal le deseo lo mejor, pero realmente nos ha decepcionado como ministra", ha lamentado el anestesista, que también ha recalcado las competencias de la Consejería de Sanidad para mejorar sus condiciones de trabajo. "Esto no es política, que esto es por la Sanidad, que es por todos nosotros, y que los médicos también somos pacientes y los sufrimos doblemente", ha añadido.

Por su parte, en declaraciones a los medios, Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, sindicato mayoritario entre los médicos y facultativos de la Comunidad, ha recordado que, tras el parón de verano, en septiembre arrancará la huelga indefinida. "Parece que ni al Ministerio ni a las Comunidades Autónomas les interesa esto, porque no ha habido llamada por parte de ninguno de los dos", ha lamentado.

Igualmente, ha censurado que la ministra de Sanidad acuse a los sindicatos médicos de no ser honestos. "No sé ella, pero desde luego nosotros hemos contado desde el primer momento que esto sería una carrera de media a larga distancia", ha indicado.

La convocatoria de huelga, continuidad de la llevada a cabo durante una semana en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, se prolongará hasta el viernes día 19. Este miércoles está convocada a las 10.00 horas una concentración frente al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, mientras que el jueves la protesta llegará frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la calle Aduana, y, finalmente, el viernes tendrá lugar otra concentración a esa misma hora frente al Hospital Ramón y Cajal.

Esta quinta semana de huelga médica será la última hasta después del verano. El Comité de Huelga ha decidido elevar el conflicto contra el Ministerio de Sanidad y el Estatuto Marco con paros médicos indefinidos a partir de septiembre "si no se produce ningún cambio durante estas cinco jornadas de paro que comienzan hoy y en los meses de julio y agosto".

La decisión "está tomada por el Comité de Huelga" y, ahora, lo necesario es estudiar "la forma exacta que va a adoptar, las fechas de inicio", ha indicado el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, como máximo representante de uno de las organizaciones integradas en este órgano de negociación.

Llega tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de Estatuto Marco para el inicio de su tramitación parlamentaria. Se basa en el acuerdo que alcanzó el Ministerio de Sanidad con los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) durante el pasado mes de enero. El texto se encuentra ahora en fase de consulta pública.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".