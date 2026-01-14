Médicos y facultativos madrileños se concentrarán frente a La Paz en la segunda jornada de huelga por un Estatuto propio

Una persona durante la manifestación de médicos de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid se concentrarán este jueves en la puerta principal del Hospital Universitario de La Paz, coincidiendo con la segunda y última jornada de huelga para reclamar un Estatuto propio al Ministerio de Sanidad.

Una protesta que llega en el marco de los paros impulsados por los sindicatos autonómicos que integran la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) y que, en la Comunidad de Madrid, está registrada y convocada por el sindicato Amyts.

En total, 175.000 facultativos de todo el país --dos de cada tres-- están llamados a secundar la huelga a través de alguna de las organizaciones médicas de APEMYF, en comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Asturias, así como todos los médicos de Atención Primaria.

La convocatoria de huelga en Madrid afecta a todos los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón).

Durante el primer día de paros, este miércoles, centenares de médicos y facultativos madrileños han marchado desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad para reclamar unas condiciones laborales "dignas".

El sindicato médico madrileño reclama un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles" o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, "con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría".

También la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales, la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria, el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre.

Reclaman igualmente igualdad en la valoración de servicios en todos los centros, equiparación del Hospital Gómez Ulla con Sermas en retribuciones y movilidad, eliminando la brecha por exclusividad, mejoras retributivas para residentes (complemento autonómico por formación, incremento progresivo, inclusión en programas especiales y bolsa de rotaciones externas) y, para Odontología de Atención Primaria, límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.