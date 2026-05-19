Médicos madrileños claman frente al Hospital de Móstoles por un Estatuto Marco propio al grito de "no nos van a parar"

Archivo - Varias personas durante una concentración, frente al Hospital Universitario de Móstoles - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid han clamado este martes frente al Hospital de Móstoles por un Estatuto Marco propio que reconozca las particularidades de la profesión al grito de "no nos van a parar".

Tras una pancarta en la que se podía leer 'Por un Estatuto Propio para la profesión médica y facultativa', decenas de profesionales se han concentrado al grito de "esto no se para" con el fin de advertir de su intención de continuar con las protestas hasta lograr unas condiciones dignas para este colectivo.

Se trata de la segunda protesta de esta cuarta semana de huelga indefinida intermitente, con una semana de paros al mes en febrero, marzo y abril, y que se prolongará hasta el viernes día 22. En este marco, desde Amyts, sindicato mayoritario de médicos de Madrid, se han organizado distintas concentraciones para los próximos días de huelga.

El acto central tendrá lugar a partir de las 10.00 horas de este miércoles con una concentración ante el Ministerio de Sanidad, en una acción coordinada donde habrá movilizaciones ese mismo día en cada Comunidad Autónoma. Además, habrá concentraciones a esa misma hora el jueves en el Hospital de La Princesa y el viernes ante la Consejería de Sanidad, en la calle Aduana.

Con consignas como "Paciente, escucha, esta es tu lucha" o "No podemos aguantar 24 horas sin parar", los congregados a las puertas del Hospital de Móstoles han trasladado su intención de continuar con las movilizaciones, con una próxima cita de paros del 15 al 19 de junio.

"El Ministerio está ciego, sordo y mudo, no nos hace caso. Le salimos muy baratos. Camufla con nuestra vocación su mala gestión. Somos médicos, somos facultativos, estamos acostumbrados a resistir. No nos vamos a desanimar, no nos vamos a rendir. Vamos a ir y vamos a continuar, no nos vamos a parar", ha remarcado Mar Laínez, urgencióloga y delegada de Amyts en el Hospital de Móstoles.

Desde la organización sindical se reclama tanto al Ministerio de Sanidad como a la Comunidad de Madrid que comiencen una negociación "real" con los representantes de los médicos y facultativos para acordar mejoras laborales que fidelicen profesionales y atraigan talento a nuestro país.

La consejera del ramo, Fátima Matute, ya trasladó su apoyo a la creación de un Estatuto Marco propio para médicos en una reunión con responsables de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, convocantes de los paros.

Durante el encuentro, la máxima responsable de la Sanidad madrileña reclamó al Ministerio que impulse un proceso de negociación "real" con todos los profesionales, incluidos los médicos, como interlocutores directos en la negociación de sus condiciones laborales, habilitando un espacio propio en el que se incluya a sus representantes.

La Consejería de Sanidad ha cifrado en más de 12,8 millones de euros el impacto en la sanidad madrileña de la huelga de médicos y facultativos por un Estatuto Marco desde diciembre hasta finales de abril, con 8.148 cirugías, 167.114 consultas y 17.321 pruebas suspendidas.

Desde el sindicato médico Amyts, mayoritario en la Comunidad e impulsor de la huelga, se ha reclamado además al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma las negociaciones en primera persona y consideran que la ministra del ramo, Mónica García, ha dejado de ser una "interlocutora válida".

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la región, la convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".

RECLAMACIONES EN LA COMUNIDAD

En el caso de la Comunidad, desde el Comité de Huelga se reclama un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles" o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, "con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría".

También la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales, la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria, el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre.

Exigen igualmente igualdad en la valoración de servicios en todos los centros, equiparación del Hospital Gómez Ulla con Sermas en retribuciones y movilidad, eliminando la brecha por exclusividad, mejoras retributivas para residentes (complemento autonómico por formación, incremento progresivo, inclusión en programas especiales y bolsa de rotaciones externas) y, para Odontología de Atención Primaria, límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.