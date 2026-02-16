Médicos madrileños claman en la región por un Estatuto Marco propio en el arranque de la huelga

Decenas de médicos y personal sanitario durante una concentración, frente al Hospital Gregorio Marañón, en la primera jornada de huelga general del sector médico - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Decenas de médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid han clamado este lunes por un Estatuto Marco propio al considerar "discriminatorio" el acuerdo pactado recientemente entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos.

Los profesionales se han congregado en la puerta principal del Hospital Universitario Gregorio Marañón, coincidiendo con la primera de las cinco jornadas de huelga estatal convocadas esta semana para mostrar su rechazo al acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco alcanzado el pasado 26 de enero entre Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA)

La convocatoria de huelga comienza este lunes y se prolongará hasta el viernes 20 de febrero. A partir de esa fecha, los paros tendrán un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha subrayado la situación de "discriminación" que sufre el colectivo, motivo por el cual se ha llevado a cabo esta primera protesta de una serie de paros que continuarán en el tiempo.

Unas reivindicaciones que, "mas que líneas rojas, son cosas absolutamente suficientes y absolutamente necesarias para poder atraer y fidelizar a los médicos y facultativos de este país, que por desgracia están abandonando la gestión directa de la pública para irse a la privada, para irse a otros países o incluso para el fenómeno de la renuncia médica, para abandonar la bata".

Una situación que se arrastra desde 2003 por unas condiciones laborales que "son diferentes de las de cualquier otra categoría del sistema sanitario y de cualquier otro profesional o trabajador de España". "Es una jornada que llega hasta las 48 horas actualmente en un punto de seis meses que se puede ampliar según las necesidades del servicio. Las famosas guardias. Lo único que hace este borrador es bajar esas 48 horas a 45", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que es "totalmente insuficiente" seguir con 45 horas semanales ya que "es imposible conciliar y atender a los pacientes de una forma adecuada y correcta". "Creemos que además es simplificar el problema", ha lamentado.

Así, ha recordado que se está hablando de 47 especialidades de diferentes niveles asistenciales y niveles de complejidad de hospitales, para recalcar la necesidad de atender a esa singularidad. "Creemos que todo esto se tiene que tratar de una forma específica con nosotros para que no pase lo que está pasando ahora, que no haya médicos en la España vaciada o que no haya médicos en centros de difícil cobertura", ha expuesto.

En relación a la clasificación profesional, ha recordado que se ha hecho "por una numeración conforme a formación y en esa numeración conforme a formación están mezclando profesiones" para "allanar el camino" a un modelo que permite sustituir categorías médicas por otras más baratas. "Una vez que sustituyan a médicos por otras categorías, sustituirán a otras categorías por otras más baratas", ha advertido.

En la misma línea, la portavoz de Amyts ha subrayado que estas reivindicaciones son independientes del color político de la Administración de turno. "A nosotros nos da igual el color de quién gobierne en las autonomías o en el Ministerio, lo que queremos es que dejen de lanzarse la pelota de unos a otros y que pongan soluciones para profesionales y para pacientes, que son muy necesarias", ha subrayado.

En cualquier caso, ha invitado a las comunidades autónomas a dar "un paso valiente adelante" y legislar en este sentido para fidelizar a los profesionales médicos, recalcando en este sentido el inicio de diálogo con la Comunidad de Madrid.

Finalmente, ha recordado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que lo discriminatorio "es la situación actual". "Mientras no acabe esa discriminación, que es algo que sí que puede cambiar específicamente el Ministerio y específicamente la reforma del Estatuto Marco, seguiremos discriminados respecto al resto de compañeros", ha zanjado.

Durante estos primeros cinco días de huelga, el sindicato médico de Madrid ha diseñado un calendario de protestas a las 10 horas durante las cinco jornadas de paros: Gregorio Marañón, hoy; La Princesa, martes; Centro de Salud Abrantes, miércoles; Hospital de Móstoles, jueves, y Clínico San Carlos, viernes.

REIVINDICACIONES DE AMYTS

El sindicato médico madrileño reclama un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles" o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, "con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría".

También la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales, la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria, el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre.

Reclaman igualmente igualdad en la valoración de servicios en todos los centros, equiparación del Hospital Gómez Ulla con Sermas en retribuciones y movilidad, eliminando la brecha por exclusividad, mejoras retributivas para residentes (complemento autonómico por formación, incremento progresivo, inclusión en programas especiales y bolsa de rotaciones externas) y, para Odontología de Atención Primaria, límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.