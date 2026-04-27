Médicos madrileños piden a Sánchez "un interlocutor válido" tras conocer el paso de la ministra como candidata

Concentración de médicos frente al Hospital Universitario La Paz - AMYTS

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid en huelga indefinida intermitente han reclamado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe en el conflicto con Sanidad por el Estatuto Marco propio para estos profesionales y nombre "un interlocutor válido" para tratar de acercar posturas tras conocer que la actual ministra del ramo, Mónica García, se ha postulado como candidata para liderar la lista de Más Madrid en las elecciones autonómicas previstas en 2027.

Decenas de médicos y facultativos --250 según los organizadores-- se han concentrado este lunes frente a las puertas del Hospital Universitario de La Paz para reivindicar un Estatuto Marco que reconozca las particularidades de su profesión, coincidiendo con el arranque de la tercera semana de huelga indefinida, continuidad de la llevada a cabo a mediados de febrero y a mitad de marzo.

Los paros, que se prolongará hasta el jueves día 30 de abril, tienen un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Tras una pancarta en la que se podía leer 'Por un Estatuto Propio para la profesión médica y facultativa', los decenas de profesionales con sus batas blancas han clamado por mejoras laborales con carteles en los que se ha podido ver reivindicaciones como 'Hora trabajada, hora cotizada'.

En declaraciones a los medios durante la concentración, Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, sindicato mayoritario de médicos de Madrid, ha reclamado al Gobierno central que interceda en la negociación para que haya "una interlocución válida" con el Gobierno tras el pasa dado por la ministra.

"Cuando explicábamos que ellos no avanzaban nada, que lo único que hacían era cambiar párrafos de sitio, pues este fin de semana hemos entendido el motivo. No me meto en eso, cada quien hace su carrera política partidista donde quiere, pero lo que sí que es necesario es que ahora mismo el Gobierno, Pedro Sánchez, alguien tome el control de la situación y tengamos una interlocución válida".

En esta línea, la secretaria general del sindicato ha apelado tanto al Gobierno central como a las Comunidades Autónomas, que ha recordado que también tienen su responsabilidad, a buscar soluciones a su situación. "Nos da exactamente igual si las soluciones vienen desde el ministerio o desde las comunidades, creemos de hecho que tienen que venir desde los dos lados y creemos que esto es un fracaso de todos, porque al final quienes lo pagan son los pacientes", ha apuntado.

REUNIÓN EL JUEVES CON LA CONSEJERÍA DE SANIDAD

Precisamente, este jueves día 30 tendrá lugar una reunión entre representantes del Comité de Huelga madrileño y responsable de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), un segundo encuentro tras el celebrado el pasado mes de febrero.

En el marco de un desayuno informativo de Executive Forum en Madrid, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha avanzado que desde la Consejería se trabaja ya y "va a ser una realidad" mejoras en la retribución de las horas extras para los médicos y facultativos.

En la reunión del próximo jueves, además, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha apuntado que se quiere "avanzar juntos" y "liderar desde Madrid esa sanidad del futuro necesaria", que pasa por un cambio de modelo organizativo en el que se incluyen "obviamente las guardias y todos los roles profesionales.

"Tenemos grupos de trabajo para cambiar esa forma de organización que estaba anclada en el pasado, que estaba obsoleta, y no solo hablamos de las guardias médicas, que también, sino en un Sistema Nacional de Salud encorsetado, rígido, con una legislación como hemos visto que hay que modificar, pero modificar con cabeza y eso significa hacer un análisis riguroso y eso solo se puede hacer con los profesionales sanitarios", ha apuntado.

CONCENTRACIONES TODA LA SEMANA Las concentraciones reivindicativas continuarán en los próximos días de huelga, este martes en Hospital Gregorio Marañón, el miércoles en el Hospital Universitario de Getafe y el jueves en el Hospital 12 de Octubre, todas ellas a las 10.00 horas. El acto principal tendrá lugar la tarde del miércoles 29 con una concentración frente al Ministerio de Sanidad, a partir de las 18.30 horas.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".