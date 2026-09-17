Al menos diez detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en Madrid, Móstoles, Leganés y Fuenlabrada

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a lo largo de esta mañana al menos a diez personas en el marco de una operación policial contra el tráfico de sustancias estupefacientes en el distrito madrileño de Villaverde, así como en las localidades de Móstoles, Fuenlabrada y Leganés.

El operativo se ha puesto en marcha desde primera hora de esta mañana y está previsto que se registren hasta 16 inmuebles en un dispositivo contra el narcotráfico, principalmente de cocína y heroína, según han informado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

La mayoría de estos registros se han centrado en Villaverde, donde se encuentra el bloque principal de inmuebles sospechosos, si bien también se harán registros en viviendas de las otras ciudades. Por el momento van 10 detenidos y a lo largo del día podrían conocerse más detalles del operativo.