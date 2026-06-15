Mercadona elige Valdemoro para abrir su primera 'Tienda 9' en la región con más espacio para productos frescos

Mercadona empieza a desplegar sus 'Tiendas 9' con el foco puesto en los frescos - MERCADONA

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha elegido la localidad de Valdemoro para abrir su nuevo modelo de 'Tienda 9' en la Comunidad de Madrid con más espacio para productos frescos, ubicada en la calle Alfonso VI, 64, y que ha contado con una inversión de seis millones de euros.

Entre las principales novedades está la reorganización integral del espacio enfocada ahora a los procesos destacando el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda, ha informado el supermercado en un comunicado.

Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto quiere dar más espacio para estos productos en el libre servicio. Además, señalan que ofrece una gestión más eficiente de los recursos y "supone un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua".

A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, agilizando los procesos de toda la cadena.

En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos. Además, la compañía apuesta por el CO2 como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente. A esto, se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos.

Se trata de una evolución del anterior modelo de tienda, conocida como 'Tienda 8', que se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación.

La tienda incluye una zona de descanso para los clientes y cuenta con un horario de apertura de lunes a sábado, de 9 a 21.30 horas. Dispone de un aparcamiento de 158 plazas, cuatro de ellas para vehículos eléctricos, y ocho plazas para bicicletas. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.