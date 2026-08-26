Mercadona estrena en Madrid su modelo de 'Tienda 9' con más espacio para frescos

Archivo - Mercadona empieza a desplegar sus 'Tiendas 9' con el foco puesto en los frescos - MERCADONA - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mercadona estrena en la ciudad de Madrid su modelo de 'Tienda 9' con más espacio para productos frescos con un nuevo supermercado en la calle Joaquín María López, 7, en el distrito de Chamberí.

La apertura, en cuya construcción han participado 23 proveedores de obra, ha supuesto una inversión de 9,2 millones de euros y la creación de 28 empleos, de una plantilla de 48 trabajadores, ha apuntado la cadena de supermercados en un comunicado.

Entre las principales novedades está la reorganización integral del espacio enfocada ahora a los procesos destacando el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda.

Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto quiere dar más espacio para estos productos en el libre servicio. Además, desde la cadena señalan que ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua.

A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena.

De esta forma, en las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda. Además, la compañía apuesta por el CO2 como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible.

A todo esto se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, garantizando un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia operativa a largo plazo.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09.00 a 21.30 horas. Dispone de un aparcamiento de 37 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 4 de ellas para vehículos eléctricos, y 8 plazas para bicicletas. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.

La compañía prevé cerrar 2026 con aproximadamente 60 'Tiendas 9' repartidas por toda España, entre las que se encuentra este supermercado. Se trata de una evolución del anterior modelo de tienda, conocida como 'Tienda 8', que se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación.