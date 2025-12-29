Mercados y galerías de alimentación recibirán inyección municipal de 6,1 millones, con ayudas para el sistema Verifactu

Archivo - Mercado Municipal de San Antón en plena actividad. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mercados y galerías de alimentación recibirán en 2026 una inyección del Ayuntamiento de Madrid de 6,1 millones, con un apartado específico de ayudas para la implantación del sistema Verifactu, con subvenciones de hasta el 95%, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la última del año.

Las ayudas buscan "reforzar el comercio de proximidad, mejorar la competitividad de los mercados municipales y acompañar a concesionarios y comerciantes en procesos de inversión, adaptación normativa y transformación tecnológica".

La nueva convocatoria de subvenciones incorpora un conjunto de novedades. La ayuda general para las actuaciones de inversión se mantiene en el 50% del presupuesto subvencionable. Este porcentaje podrá incrementarse hasta el 70 para los mercados municipales con un índice de ocupación inferior al 75%, aplicable tanto a los titulares de concesiones de los mercados municipales como a los usuarios de los locales.

Otra de las novedades afecta a los locales de los mercados municipales con superficie superior a 500 metros cuadrados, que podrán acceder a ayudas de hasta el 30% del presupuesto subvencionable.

En convocatorias anteriores estos locales estaban generalmente excluidos, salvo cuando desarrollaban actividades formativas. La inclusión de estos locales amplía la cobertura de la convocatoria.

Y los locales de más de 500 metros cuadrados que realicen actividades formativas en comercio, hostelería o gastronomía podrán acceder a ayudas de hasta el 50 o el 70%, en función del mercado en que se encuentren. Esta diferenciación permite priorizar los locales de menor tamaño o con menor capacidad de inversión, mientras se mantiene un apoyo específico a la formación profesional.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

También se establecen ayudas de hasta el 95% dirigidas exclusivamente a los titulares de concesiones de mercados municipales, para inversiones destinadas a subsanar deficiencias en materia de seguridad y en las instalaciones eléctricas detectadas en inspecciones oficiales.

Además se subvencionarán hasta el 95% de los gastos derivados de la contratación de técnicos competentes para la emisión de informes de inspección técnica de edificios (ITE), certificados de eficiencia energética y de seguridad, conforme a la normativa exigida por la Dirección General de Comercio y Hostelería.

SISTEMA VERIFACTU

Otra de las novedades es que se introduce un apartado específico de ayudas para la implantación del sistema Verifactu, el nuevo sistema obligatorio de facturación electrónica para combatir el fraude fiscal.

Lo hace con subvenciones de hasta el 95% dirigidas a los titulares de los mercados municipales y galerías de alimentación. Estas ayudas financian, mediante arrendamiento de balanzas comerciales homologadas e integradas en Verifactu, la suscripción anual del software certificado siendo los comerciantes de los locales los usuarios finales de los equipos y el software.

Aunque la obligatoriedad del sistema se ha pospuesto a 2027 por normativa estatal, el Ayuntamiento adelanta esta ayuda para favorecer "una transición ordenada, reducir la carga económica sobre los comerciantes y fomentar la adaptación temprana a los nuevos requisitos fiscales".

PAGO ANTICIPADO

La convocatoria introduce asismismo un régimen diferenciado para el pago anticipado, diseñado para agilizar la recepción de las ayudas, manteniendo la seguridad de los fondos públicos.

Cuando la subvención sea superior a 400.000 euros o existan cantidades pendientes de reintegro en periodo voluntario de pago, se requerirá presentar una solicitud expresa y constituir una garantía mediante aval o una medida alternativa, consistente en la emisión de un informe sobre la viabilidad económica del beneficiario, elaborado por un auditor externo independiente.

En los demás casos, el pago anticipado se realizará automáticamente, sin necesidad de solicitud ni garantía, simplificando la gestión y asegurando un acceso rápido y seguro a los fondos.