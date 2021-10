Mercedes González plantea sentar a familias, jóvenes, colegios, universidades e instituciones para tratar los botellones

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha propuesto este lunes sentar en una mesa a familias, jóvenes, colegios, universidades y las tres instituciones para abordar e intentar solucionar el problema de los macrobotellones, que vienen provocando incidentes y problemas de seguridad desde finales de verano.

"Estamos abordando un problema social de retorno al ocio nocturno, de edades de 13 a 17 años hasta altas horas de la madrugada consumiendo alcohol en parques. Por eso hago un llamamiento a los jóvenes, familias e instituciones porque podremos estar así fin de semana tras fin de semana pero si no abordamos el problema de fondo de que cómo tras la crisis y pandemia la juventud ha salido a gozar de su ocio por la noche no podremos atajar lo que está pasando en Madrid y en otras ciudades", ha esgrimido.

Tras participar en los actos de la Patrona de la Guardia Civil en el cuartel de la Batalla del Salado en Madrid, González ha apostado por involucrar a las familias, al Ayuntamiento de Madrid, que tiene competencias en el ocio juvenil, y también a la Delegación del Gobierno en la parte que le concierne, para acabar con esta situación, que provocó por ejemplo la detención de 60 personas el sábado en el macrobotellón del parque del Oeste.

"De nada va a servir que saquemos miles de policías los fines de semana a la calle sin no abordamos este problema social de salida de la crisis y enfrentamiento de los jóvenes al ocio nocturno", ha insistido la delegada, que ha apuntado que Policía Nacional no tiene ningún dato de que sean bandas organizadas, "no pertenecen a la estructura y jerarquía de lo que el Cuerpo considera una banda". "Son jóvenes que se aprovechan de esas masas para robos y fenómenos de incivismo como rotura del mobiliario urbano", ha apostillado.

ABORDAR UNA REALIDAD SOCIAL

Para Mercedes González, no se trata de un problema de seguridad, sino social. "Podremos tener todos los dispositivos, y la Delegación de Gobierno está en ello todas las semanas con reuniones de seguridad Policía Nacional y Municipal, y podremos sacar todos los fines de semana a miles de agentes a la calle. Pero tendremos que abordar de una vez por todas cómo están saliendo los jóvenes de esta crisis después de haber estrado casi dos años con restricciones a su movilidad y cómo niños están consumiendo alcohol a unas horas que deberían estar en sus hogares", ha insistido.

La representante del Gobierno de España en Madrid ha respondido, a preguntas de los periodistas, que el Parque del Oeste se puede perimetrar e impedir que los jóvenes accedan a él a través de muchísimos efectivos, "pero lo que vamos a hacer es dispersarlos a otras zonas como el templo de Debod o las plazas de Dos de Mayo o las Vistillas".

"La cuestión es que abordemos lo que es una realidad social y que dejamos de tirarnos la responsabilidad a la cabeza, porque la responsabilidad es de todos porque todos tenemos un problema que está surgiendo que tenemos que solucionar. Podremos estar todos los fines de semana a destinar recursos ingentes a parar algo que es muy complicado de parar", ha declarado.

Además, González ha señalado que no se trata de un problema de falta de efectivos, porque este puente están desplegando casi 900 agentes. Y tampoco cree que la culpa es del Gobierno central, pese a que "la culpa de todo es de Sánchez para el Gobierno del Ayuntamiento y de la Comunidad".

"En los presupuestos generales del Estado hay una tasa de reposición del 125 por ciento", ha concluido Mercedes González, en alusión a la petición del Ejecutivo local de aumentar esta tasa para poder contratar más agentes municipales.