Mercedes González (PSOE) acusa a Bosco Labrado, de Cs, de "blanquear" a la derecha con la bandera LGBTI en Colón

Publicado 26/02/2019 14:56:40 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La edil socialista portavoz en materia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González, ha acusado este martes al concejal de Ciudadanos Bosco Labrado de "blanquear" a la derecha durante la manifestación en Colón por la unidad de España al portar la bandera LGTBI mientras comparecía ante los medios de comunicación el presidente de la formación 'naranja', Albert Rivera.

"Desde su inefable foto blanqueando a la derecha con la bandera LGTBI ha iniciado una carrera no sé hacia dónde... y pese a que le considero un caso perdido le doy un consejo: lo único que nos llevamos de esto es el respeto de la gente, que se gana con trabajo", se ha dirigido al edil. Labrado había presentado una moción para cesar al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), José Manuel Calvo. No ha salido adelante porque Ahora Madrid y PSOE han votado 'no'.

González ha aseverado que Labrado se ha lanzado a "urbanizar todo lo urbanizable" en una "orgía inmobiliaria que el país ya ha vivido y que reventó en las manos". "No ha aprendido nada de la burbuja inmobiliaria ni de la crisis económica. ¿De verdad piensa que el sector privado está en condiciones de garantizar este volumen de inversión? ¿Está en condiciones de invertir el Ayuntamiento 3.000 millones de estos desarrollos?", ha requerido.

Así, Mercedes González ha asegurado que "todo lo que dice" la propuesta es "tan disparatado" como lo que Labrado "hace". "Está como el conejo de Alicia, llego tarde, llego tarde, y le diré una frase del libro, solo unos pocos encuentran el camino", ha lanzado.

CUESTIONES "PERSONALES"

En su turno de réplica, Labrado ha lamentado que se utilicen cuestiones "personales" y no profesionales para debatir en el Pleno de Cibeles. Sobre Calvo, Labrado ha asegurado que este "ha incumplido el plan normativo ya que no se han aprobado ninguna de las cuatro ordenanzas promovidas por el área" y "ninguna se ha actualizado en cuanto al incumplimiento del plan normativo".

El edil 'naranja' ha indicado que Calvo "no ha urbanizado ni la colonia experimental de Villaverde ni el barrio del Aeropuerto". Asimismo, le ha reprochado la "modificación del planeamiento sin soterramiento en Mahou-Calderón", los semáforos en la A5, la inacción en Plaza España sin mejorar accesibilidad en estaciones de Metro.

"La decisión del nudo norte de Manoteras, dilatar operaciones en Cocheras de Cuatro Caminos y de Raimundo Fernández Villaverde", han sido otras de las cuestiones que le ha afeado y sobre las que se asentaba la moción. También le ha afeado no modificar el plan general. "Se tarda una media de ocho meses en obtener una licencia", ha apostillado.

"CS SE HA SUPERADO"

En su intervención, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha afirmado que "Ciudadanos se ha superado", ya que tienen acostumbrados a los ediles del resto de grupos a "proposiciones frívolas, pero aquí ha batido su propio récord".

Ha dedicado tiempo a hablar de proyectos desbloqueados, como el Edificio España, "ese que la señora Aguirre y Villacís querían derribar". "Hoy esas obras están en marcha, muy pronto se abrirá el hotel en la Plaza de España, en contra del criterio de Cs que decía que poníamos en peligro la civilización", ha apuntado.

Sobre Canalejas, ha indicado que lo encontraron "paralizado". "Fuimos capaces de eliminar la estación subterránea y cargamos al privado con las obras del entorno", ha indicado, para añadir a continuación que también desbloquearon Arroyo Fresno, que "también está en marcha". La remodelación del estadio Santiago Bernabéu también ha sido enumerada.

También ha apuntado que se ha dado luz verde al desarrollo de Valdebebas, donde "se pueden conceder ya las primeras licencias de obras". De "inviables" ha calificado los desarrollos del sureste que pergeñó el PP, y de "desastre" el plan de Ana Botella para el norte de la capital. Madrid Nuevo Norte "garantiza" el desarrollo. "También hemos planteado desbloquear la Operación Campamento para alumbrar más vivienda pública", ha explicado.

"Le sugiero que a la próxima, si quiere hacer méritos con la vecina de Villanueva de la Cañada (en referencia a Villacís", hable con ella y nos ahorre estos numeritos", ha lanzado.

"HACERSE LA FOTO"

Desde el PP, Paloma García Romero, ha asegurado que Labrado "quiere hacerse la foto". Ha ironizado con que Calvo se haya mostrado como "el gran gestor del Ayuntamiento". "Tantas medallitas como sentencias tiene", le ha reprochado, para criticar que quiera "tapar las vergüenzas" en sus retrasos.

Así, le ha asegurado que aún tienen pendiente la construcción de 135.000 viviendas, algo que contribuiría a "bajar la burbuja del precio del alquiler". "No le importa absolutamente nada lo que paguen los madrileños", le ha indicado sobre el dinero público.