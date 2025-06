Merina denuncia que no se presenten las cuentas de ICOMEM de 2024 y la Junta Directiva alega procedimientos de auditoría

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tomás Merina, que encabezó la lista ganadora de las elecciones de diciembre en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), ha denunciado este martes que no se vaya a reunir a la Asamblea General del Colegio para aprobar los presupuestos de 2024, incumpliendo así los estatutos de la institución, mientras la Junta Directiva actual presidida por Manuel Martínez-Sellés ha explicado que esto se debe a procedimientos de auditoría derivados de la judicialización del proceso.

En un comunicado, la candidatura 'Icomem para Todos' que encabezó el doctor Tomás Merina en los últimos comicios del 17 de diciembre ha criticado que, "tras años de despilfarro", a los colegiados "no se les permitirá saber cuánto dinero queda en la caja del ICOMEM".

En concreto, los estatutos del Colegio establecen la obligación de convocar una Asamblea General en el primer semestre de cada año para presentar la memoria económica del ejercicio actual y cerrar los del año anterior.

Una convocatoria que, según explica la Junta Directiva actual, "se ha tenido que retrasar por imperativos ajenos" a su voluntad "dado que, por tener que realizar procedimientos de auditoría adicionales a instancias del candidato que tiene judicializado el proceso electoral, la firma auditora Ernst&Young S.L. no ha hecho entrega aun del informe de auditoría a presentar a dicho órgano colegial". En cualquier caso, traslada su compromiso de convocarla "tan pronto como el informe sea entregado y aprobado en Pleno".

Desde la lista encabezada por Tomás Merina han tildado de "enormemente preocupantes los esfuerzos de la Junta Directiva por mantener oculto el estado de las cuentas de la institución", que según remarca tampoco cumplió su obligación de presentar los presupuestos de 2024 en el último trimestre de este año.

CUENTAS A CERO

"En diciembre de 2020 la tesorería del ICOMEM era de 8,2 millones de euros. En la actualidad la tesorería es un secreto, pero tras años de despilfarro existen motivos para pensar que es cercana a cero", han recalcado desde la candidatura.

En su opinión, la responsabilidad de presentar las cuentas anuales recae en la Junta Directiva del ICOMEM y, en consecuencia, en caso de no tenerlas a tiempo, son el doctor Martínez-Sellés y su equipo "los únicos responsables", por lo que considera "un nuevo ejercicio de irresponsabilidad institucional" que se responsabilice a terceros.

"La dura realidad para Manuel Martínez Sellés y los otros cinco miembros de la Junta Directiva es que no se atreven a ponerse delante de sus Compromisarios, no saben cómo explicar que los saldos en bancos hayan casi desaparecido, no saben explicar cómo han subido las cuotas del año 24 al 25 sin contar con presupuesto", declaró Tomás Merina, presidente electo del ICOMEM.

Desde 'Icomem para Todos' han negado además haber solicitado una auditoría adicional y han explicado que Tomás Merina se puso en contacto con la empresa auditora para trasladarle "algunos aspectos preocupantes de la tesorería del Colegio", una información que fue recogida en un documento "meramente informativo" que se remitió a la empresa Ernst&Young "para servir de apoyo en su labor de proteger el patrimonio común de los médicos de Madrid".

"En ningún caso, la remisión de esta información puede servir de excusa para paralizar el procedimiento estatutario de aprobación de presupuestos", ha remarcado la lista de Tomás Merina.

AÑOS DE DESPILFARRO

Según ha explicado la candidatura, la información enviada a Ernst&Young recuerda que en los años 2022 y 2023 el Colegio emprendió reformas en su sede. "En un inicio, las obras ejecutadas supusieron un gasto de 1.370.000 euro, cuando su autorización presupuestaria era sólo de 678.000 euro. Es decir, hubo una desviación del 195%. En ese mismo periodo se hicieron otras obras sin autorización estatutaria por 3.7 millones de euros. En total, se gastaron 4,4 millones de forma discrecional (3.7 millones en obras no presupuestadas, más casi 700.000 en desviaciones de obras autorizadas)", ha explicado.

Así, ha insistido en que la Junta Directiva de Martínez-Sellés y su equipo "acumulan años de despilfarro" y recientes decisiones como subir las cuotas a los colegiados -que bajaron en periodo electoral- o imponer un copago en el PAIME "no hacen más que elevar las sospechas sobre que no queda dinero en la caja del ICOMEM".

En este contexto, ha recalcado que no se puede aceptar "este incumplimiento de los Estatutos", ya que todos los médicos tienen derecho a conocer las cuentas del Colegio. "Es un hecho inclasificable que una Junta que perdió las elecciones permanezca en el Colegio seis meses después y decida ocultar la realidad financiera de la institución", ha denunciado.