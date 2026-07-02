Merina ofrece una salida para Colegio de Médicos: renuncia a seguir con la vía judicial a cambio de elecciones abiertas

Archivo - Candidatura de Tomás Merina al Icomem - CANDIDATURA DE TOMÁS MERINA - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tomás Merina, vencedor en las últimas elecciones en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), ha puesto sobre la mesa este jueves una oferta para desbloquear la situación en la institución colegial, con una propuesta que pasa por renunciar a seguir con la vía judicial a cambio de que se convoquen elecciones abiertas.

Una propuesta que llega después de que el titular de la Plaza número 18 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid haya avalado la decisión de la Comisión de Recursos de anular la proclamación como candidato de Tomás Merina a los comicios, en los que la lista que encabezaba, 'Icomem para Todos', se impuso con el 46,9% de los votos.

Tras el auto, que no es firme, desde la lista de Tomas Merina avanzaron que estudiarán la sentencia, se abriría un periodo de análisis y se valorarían "los pasos a seguir" pensando "siempre" en el interés de los colegiados.

En base a ello, han defendido que los médicos de Madrid "no merecen que su Colegio permanezca más tiempo bloqueado" y, en este marco, Merina ha trasladado que "si se convoca un nuevo proceso electoral abierto y con todas las garantías" renunciará "a su derecho a presentar recurso".

"Nuestra voluntad es no recurrir. Pero esa renuncia solo tiene sentido si sirve para devolver la palabra a todos los médicos mediante unas elecciones libres, abiertas y no condicionadas desde los despachos. Tendemos la mano porque creemos que el interés del Colegio está por encima de cualquier otra consideración", ha argüido.

Así, han subrayado, tras consultar a los miembros de la candidatura y a los compromisarios, la "única salida democrática" a la situación de "deterioro" del Colegio pasa por "devolver la voz a los médicos y permitir que sean los colegiados quienes dedican libremente quién debe representarles".

En un comunicado, la lista 'Icomem para Todos' ha reiterado que "existen fundamentos jurídicos sólidos" para recurrir la sentencia y cita especialmente "la interpretación restrictiva que realiza sobre el concepto de ejercicio efectivo de la profesión médica, al excluir del mismo actividades como la dirección médica, la investigación, la docencia o la gestión sanitaria".

En concreto, el juzgado constata que Merina estaba jubilado desde 2018 y percibía una pensión contributiva, lo que refuerza la presunción de que no se encontraba en ejercicio activo. Pese a presentar un contrato de "dirección médica" con una empresa familiar, el juez apunta que dichas funciones corresponden a gestión administrativa y no asistenciales o clínicas.

De este modo, el tribunal respaldaba la decisión de anular su candidatura al considerar que no cumplía con el requisito de ser médico en activo conforme a los Estatutos de la institución colegial.

Desde la candidatura de Tomás Merina, esa visión "no responde a la realidad actual de una profesión cada vez más diversa, en la que miles de médicos desarrollan su labor fuera de la actividad asistencial sin dejar por ello de ejercer la medicina". Asimismo, discrepa al "no tener ningún en tipo de consideración preferencia al resultado democrático de las urnas".

En los últimos comicios, la candidatura encabezada por Tomás Merina se impuso con el 46,9% de los votos (4.475), por delante de la liderada por Manuel Martínez-Sellés, 'Primero, médicos', que quedó en tercera posición con el 25,1% de los votos (2.393).

En opinión la candidatura, "no parece razonable permitir que un candidato concurra a unas elecciones y, tras resultar vencedor, anular posteriormente su proclamación". Precisamente por ello, el equipo de 'Icomem para Todos' considera que su disposición a renunciar al recurso "constituye un ejercicio de responsabilidad institucional orientado exclusivamente a facilitar una salida democrática para el Colegio".

Desde el anuncio de anulación de la candidatura de Tomás Merina, la Junta Directiva interina trasladó su intención de convocar un nuevo proceso electoral al que el todavía presidente del Colegio, Martínez-Sellés, no se presentaría.

No obstante, la cita con las urnas nunca ha tenido lugar y la anterior Junta Directiva sigue al frente de la institución de manera interina. Según alegan desde el equipo de Martínez-Sellés, los comicios no se pueden convocar al haber judicializado el proceso el doctor Merina.

PROPUESTA DE ESTHER RUBIO

Desde 'Icomem para Todos' también han rechazado la propuesta presentada por la otra candidatura que se presentó a los comicios, la encabezada por Esther Rubio, que defiende la continuidad del proceso electoral abierto en 2024 "hasta su finalización", pero únicamente con la participación de "las dos candidaturas válidamente constituidas".

En caso de no celebrarse elecciones con este formato restringido, subraya que "cualquier otra decisión sería inmediatamente recurrible, contribuyendo a mantener al Icomem en la actual situación de bloqueo", ha apuntado 'Icomem para Todos'.

La lista de Merina cree que esta opción supondría "retrotraer el proceso electoral para celebrar unas elecciones restringidas, sin posibilidad de presentar nuevas candidaturas ni de que los colegiados puedan pronunciarse en un proceso plenamente abierto". "Limitar la participación a listas que no obtuvieron el respaldo mayoritario de los médicos no resolvería la crisis institucional del Colegio, sino que prolongaría el problema de legitimidad", ha alegado al respecto.

ÚNICA SALIDA DEMOCRÁTICA

En este contexto, desde la lista de Merina se ha insistido en que las elecciones abiertas son la única opción democrática para lograr una salida a esta situación. En caso de que no sea aceptada, ha indicado que "no le quedará mas remedio" que presentar un recurso contra la citada sentencia "para preservar el derecho democrático de los médicos".

"Solo una solución tomada con criterios democráticos puede resolver la situación. Si los médicos madrileños no pueden tener el Colegio que votaron en diciembre de 2024, tienen derecho a poder elegir sin limitación de ningún tipo", ha zanjado.