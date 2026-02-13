La Mesa de la Asamblea rechaza la petición del PSOE para que el alcalde de Móstoles comparezca en la Comisión de Mujer

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ofrece una rueda de prensa para negar el supuesto caso de acoso laboral y sexual contra una ex concejala. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha rechazado la petición del PSOE para que el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), comparezca en la Comisión de Mujer sobre cuestiones vinculadas con violencia y acoso sexual tras la acusación de una exedil 'popular'.

Así lo ha afirmado el PSOE-M en un comunicado y han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, que han indicado que se han rechazado porque en algunos casos se citaba como "ex consejero" --fue viceconsejero--, en otras como "experto" y en otras como alcalde, esto último algo para lo que la Asamblea "no tiene competencia".

Concretamente, las cuatro peticiones, que ha trasladado el PSOE a Europa Press, pedían que compareciera para informar sobre medidas para "mejorar la lucha contra la violencia de género", la situación de la violencia de género en el ámbito municipal, las medidas para mejorar la coordinación entre administración local y regional en la lucha contra la violencia de género y sobre la atención coordinada a víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral.

Estas peticiones eran parte de la ofensiva parlamentaria de los socialistas tras destaparse la acusación de la exedil, que colocó a Bautista en el centro de la polémica pero también al secretario general del PP, Alfonso Serrano, y a la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, que fueron los encargados de tratar el tema a nivel interno del partido.

Sobre Millán versaba otra de las iniciativas rechazadas por la Mesa, una Proposición No de Ley (PNL) que pedía que fuera declarada "non grata" para ostentar la Vicepresidencia de la Cámara.

Este lunes, cuando los socialistas registraron esta iniciativa, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ya adelantaba que la Asamblea de Madrid no es "la que fiscaliza a los ayuntamientos, ni a las empresas privadas, ni a otro tipo de organismo".

"Aquí los comparecientes vienen a asesorar en aquellos temas que pueden ser de interés para los diputados para ejercer su labor, por lo tanto no me parece que sea muy pertinente esa comparecencia", recalcaba.

Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, en el caso de la PNL de Millán se ha desestimado porque la labor de la Asamblea "es la de control al Gobierno, no la de control ni a sus diputados, ni a los miembros de Mesa".

"También se ha desestimado su comparecencia, porque no es ningún alto cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid tal y como se la cita", han apostillado.

PSOE CRITICA LA DECISIÓN DE LA MESA

La portavoz del PSOE en la Comisión de Mujer, Lorena Morales, ha censurado que la Mesa haya tumbado las iniciativas a pesar del "tirón de orejas que le han dado", en referencia a los fallos del Tribunal Constitucional que forzaron la recuperación de iniciativas descartadas por el órgano rector de la Cámara.

"Si todo lo ha hecho fenomenal, señor Bautista, y es un caso orquestado para hacer daño políticamente, ¿qué problema tiene en que comparezca?", ha cuestionado Morales, quien, además, ha tachado a Millán de "sicaria" de Ayuso y ha insistido en pedir su cese.

ACUSACIÓN DE ACOSO

Hace una semana se conocía la acusación de la exedil al alcalde de Móstoles y Más Madrid, PSOE y Vox reclabaron su cese, mientras Bautista defendía su presunción de inocencia y aseguraba que se había construido un relato "que no se corresponde con la realidad".

La oposición también señalaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no recibió a la exedil. El Ejecutivo regional mostraba ese jueves nueve correos electrónicos que la concejala de Móstoles envió a la mandataria autonómica en los que se recoge que la edil habla de "discriminación laboral" pero no menciona el "acoso sexual" hasta meses más tarde, ya a través de su abogado.

El PP de Madrid defendía que había actuado de forma correcta y que la instrucción de la acusación no había revelado pruebas del acoso. Por su parte, el partido a nivel nacional sostuvo que instruyó un expediente en 2024 y que el mismo se acabó archivando en abril de 2025 al no considerar probada la conducta de acoso sexual.

TRIBUNALES

El día siguiente estaba marcado por la intención de acudir a los tribunales. Serrano informaba de que el PP-M estudiará las acciones legales necesarias contra la exconcejala de Móstoles por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra el partido por una "vendeta personal".

El regidor, por su parte, decía ser víctima de un "chantaje político" por parte de la exconcejal, quien anunciaba que denunciaría a Bautista por acoso laboral y a la Comunidad de Madrid por filtración de datos personales. Esto último también lo deslizaba el PSOE de Madrid, que tachaba el hecho de "muy grave".

Ante las peticiones de dimisión de Bautista, Millán y Serrano, la presidenta regional afirmaba el fin de semana que no contaran con el PP para "para desprestigiar y desguazar la vida de una persona", mientras que el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, respondía tajante a la oposición. "Ni Ana Millán ni nadie más va a dimitir por una actuación que fue correcta", aseguraba.