Los meses de julio y agosto habrá cortes en M-50, A-4, A-5 y A-6 por obras de rehabilitación

Conos por obras en una carretera - DELEGACIÓN

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha adelantado este viernes que están previstos cortes de la circulación durante los meses de julio y agosto en distintos puntos de la M-50 y las autovías A-4, A-5 y A-6 a su paso por la región debido a obras de rehabilitación y que se sumarán a los trabajos que ya están en marcha.

Desde el departamento que dirige Pere Navarro han subrayado que se han elegido estas fechas para comenzar los trabajos de mejora en estas vías de acceso a Madrid ante la menor intensidad de tráfico que se suele registrar y con el objetivo de minimizar las molestias.

En concreto, en la M-50, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMOS), tiene previsto llevar a cabo durante los meses de julio y agosto obras de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejora de la seguridad vial en ambas calzadas de la autopista M-50, entre los puntos kilométrico 17+000 y 45+900.

Entre el 6 y el 17 de julio se producirán cortes en la calzada derecha entre los puntos kilométricos 24+550 y 37+500. En una primera fase se llevará a cabo el corte total y permanente de la M-50 en el kilómetro 23+500, con desvío del tráfico por la M-31 y la M-45, además del corte permanente de la incorporación de la R-3 a la M-50 en sentido creciente, desviando la circulación por la M-823, y de la incorporación de la M-823 a la M-50 en ese mismo sentido.

En una segunda fase, manteniendo las restricciones anteriores, se añadirá el corte permanente en ambas calzadas de las incorporaciones de la A-3 a la M-50 en sentido creciente.

Del 20 al 24 de julio habrá nuevos cortes en la calzada derecha entre los puntos kilométricos 37+500 y 46+000. En este tramo se establecerá un corte permanente con desvío del tráfico por la A-4 y la M-45, además del corte permanente de las incorporaciones de la M-31 y de la M-301 a la M-50 en sentido creciente.

Los trabajos continuarán con cortes en la calzada izquierda del 27 al 31 de julio, entre los puntos kilométricos 46+000 y 37+500. En este periodo se procederá al corte total permanente de la M-50 en la salida 46 hacia la A-4 en dirección Madrid, así como al corte permanente de la incorporación de la A-4 en sentido creciente a la M-50 en sentido decreciente y de la incorporación de la A-4 en sentido decreciente (vía de servicio) a la M-50 también en sentido decreciente.

Ya en agosto, del 3 al 14 se acometerán nuevos cortes en la calzada izquierda entre los puntos kilométricos 37+500 y 26+000. En una primera fase se producirá el corte total y permanente de la M-50 con desvío del tráfico por la M-31. En la segunda fase, manteniendo estos desvíos, se añadirá el corte permanente en ambas calzadas de las incorporaciones de la A-3 a la M-50 en sentido decreciente.

Por último, del 17 al 28 de agosto se intervendrá en el tramo comprendido entre la M-45 y la A-2, entre los puntos kilométricos 37+500 y 26+000, con cortes nocturnos diarios de 21.00 a 6.00 horas en ambas calzadas.

En la calzada izquierda se cerrará el carril izquierdo a las 21.00 horas y se procederá al corte total a las 23.00 horas, desviando el tráfico por la M-45, y se cortarán la glorieta de la M-206 de acceso a la M-50 en sentido decreciente, la salida 33 de la M-45 y el carril izquierdo de la M-21 de acceso a la M-50 en sentido decreciente.

En la calzada derecha, con el mismo horario, se cortará primero el carril izquierdo y posteriormente la circulación total, desviando el tráfico por la salida 17 en dirección A-2, con el corte de dos carriles derechos de la M-21 de acceso a la M-50 en sentido creciente, de la glorieta de la M-206 de acceso a la M-50 en sentido creciente y del carril derecho del ramal de la A-2 de acceso a la M-50 en sentido creciente, derivando el tráfico hacia la M-45.

EJE CULEBRO

En paralelo, este verano está previsto que finalicen los trabajos que se ha venido realizando durante los veranos anteriores en el tramo de la M-50 comprendido entre los puntos kilométricos 46+000 y 55+500 (Eje Culebro), consistentes en la impermeabilización y ejecución de juntas en estructuras, extendido de capa de rodadura, señalización y balizamiento para mejora de la seguridad vial en ambas calzadas.

En la calzada derecha, entre los kilómetros 46+000 y 48+900, se desarrollará del 6 al 18 de julio, con desvío del tráfico por la vía de servicio a través de la salida 46; entre los kilómetros 48+900 y 53+750, se ejecutará del 20 al 28 de julio, desviando el tráfico mediante transfer al carril izquierdo de la calzada izquierda, y, finalmente, entre los kilómetros 53+750 y 55+500, tendrá lugar del 29 al 31 de julio, con desvío del tráfico en horario nocturno por la M-409 a través del polígono industrial.

En la calzada izquierda, entre los kilómetros 55+500 y 53+750, se desarrollará del 3 al 4 de agosto, con desvío del tráfico por la salida 59, la vía de servicio de la M-50 y las conexiones con la M-407 o M-409 en la zona del centro comercial; entre los kilómetros 53+750 y 48+900, está prevista del 5 al 13 de agosto, con desvío del tráfico por una glorieta mientras se ejecutan los trabajos en la estructura y extendido de aglomerado con cortes nocturnos, desviando la circulación mediante transfer al carril izquierdo de la calzada derecha, y, finalmente, entre los kilómetros 48+900 y 46+000, se acometerá del 17 al 28 de agosto, desviando el tráfico por la vía de servicio a través de la salida 48.

ACTUACIONES EN AUTOVÍAS

Además, durante estos dos meses estivales están previstos cortes en la A-4, en el tramo comprendido entre la M-40 y la M-30, sentido decreciente. En concreto, se cerrará la calzada el fin de semana del 10 al 12 de julio con desvío a través de M-45 y M-40.

En la A-5 se llevarán a cabo obras en el carril derecho que implicarán el corte del mismo y el estrechamiento del resto de carriles. Del 6 al 7 de julio será el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 13+900 y 14+200, sentido creciente, y del 13 de julio al 26 de agosto, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 24+300 y 23+500, en sentido decreciente.

Por su parte, del 6 de julio al 18 de agosto se llevarán a cabo en la A-6 trabajos nocturnos en el tronco central para fresado y aglomerado de carriles.

La Dirección General de Tráfico informará de todos los cortes previstos, así como de las retenciones y los itinerarios alternativos a través de los paneles de mensaje variable ubicados en los tramos afectados y en su área de influencia; en las conexiones que las distintas emisoras de radio y televisiones realizan con el servicio de información del tráfico; a través de X (@InformaciónDGT y @DGTes) o en el teléfono 011.