Metro cierra 2025 con reapertura de 7B y L6, prolongación de L3 a El Casar (Getafe) y avances en ampliación de L5 y L11

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha cerrado el año 2025 con el logro de hitos como la reapertura del tramo entre Barrio del Puerto y Hospital del Henares de la Línea 7, el restablecimiento de la circulación en la totalidad de la Línea 6, la puesta en funcionamiento de la conexión de la Línea 3 con MetroSur en la estación de El Casar (Getafe) y avances en las ampliaciones de las líneas 5 hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y de la 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.

De esta forma, el suburbano madrileño despide el año con sus doce líneas en funcionamiento al completo y con obras ya en marcha para seguir creciendo en 2026, además de impulsar la accesibilidad con nuevos ascensores y escaleras mecánicas en más estaciones.

Un año que ha estado marcado por los cierres en la Línea 6 de Metro, la más utilizada por los madrileños con una media de 430.000 viajeros diarios, para preparar su conversión en la primera automatizada de la red, es decir, sin conductor, de cara a 2027.

Pese a los servicios de autobús sustitutivos gratuitos prestados por la Empresa Municipal de Transporte (EMT) y la concentración de parte de los trabajos durante los meses de verano, las imágenes de aglomeraciones fueron protagonistas durante muchas jornadas, principalmente en hora punta de la mañana, con polémica incluida por la figura de los bautizados como "empujadores" para regular el acceso a los trenes.

La circulación en esta línea ha estado interrumpida más de 200 días en dos periodos diferentes: primero en el arco oeste, entre Moncloa y Méndez Álvaro, desde el 31 de mayo hasta el 6 de septiembre (98 días) y después en el arco este, entre Moncloa y Legazpi, desde ese día hasta el 20 de diciembre (105 días).

Durante esta primera fase de los trabajos se ha acometido la renovación de toda la plataforma de vía y más de 8 kilómetro de carril, además de preparar las estaciones para la llegada en enero de las puertas de andén en sus 28 estaciones de cara a convertir esta línea en la primera automatizada de la red del suburbano.

También se ha cambiado la tensión de 600 Vcc (voltaje de corriente continua) a 1.500 Vcc para adaptarse a los 40 nuevos trenes que ya está fabricando la empresa CAF para prestar servicio en la 'Circular' una vez que se complete su automatización.

Otra de las novedades que ha dejado este 2025 ha sido la reapertura de la Línea 7B entre Barrio del Puerto y Hospital del Henares después de más de tres años de servicio interrumpido y 117,19 millones de euros gastados en la rehabilitación integral de la línea inaugurada en 2007 durante el mandato de Esperanza Aguirre.

Un servicio que ha estado interrumpido durante 1.186 días en el tramo comprendido entre las paradas de San Fernando y Hospital del Henares, sin servicio desde el 24 de agosto de 2022, y durante 483 días en el caso del tramo entre las estaciones de Hospital del Henares y Barrio del Puerto, cerrado desde el 27 de julio de 2024.

UNA NUEVA CONEXIÓN DE LA CAPITAL CON METROSUR

Durante este año, igualmente, la capital ha sumado una nueva conexión con los municipios del sur de la región a través de MetroSur. El 21 de abril se activó el funcionamiento del servicio de ampliación de la Línea 3 entre la estación de Villaverde Alto y la nueva parada de El Casar (Getafe), para unirse aquí a la Línea 12 de Metro y Cercanías Renfe a través de la C-3.

Un túnel de 2,6 kilómetros para conectar ambas estaciones y unir así MetroSur con la L3, que enlaza desde Villaverde hasta Moncloa, la C-3 de Cercanías Renfe, que une Aranjuez con la Estación del Arte, Sol y el norte de Madrid capital.

Según las estimaciones previstas, beneficia a más de 57.000 vecinos del distrito de la capital y 1,1 millones del sur de la región, que ahora pueden llegar a la Puerta del Sol en tan solo 35 minutos.

METRO QUIERE SEGUIR CRECIENDO

Además de estas actuaciones, Metro quiere seguir creciendo. Durante 2025 han estado en marcha trabajos para ampliar la red con las prolongaciones de la Línea 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo) hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de la Línea 11 entre Conde de Casal y Plaza Elíptica.

En mayo arrancaron las obras para llevar la línea verde desde Alameda de Osuna hasta las terminales T1-T2-T3 del aeropuerto madrileño a lo largo de 2027. La cuarta más utilizada de la red del suburbano, con 77.282.116 viajeros en 2024, cruza la ciudad de Madrid en el eje nordeste-suroeste a lo largo de 25 kilómetros en los que atraviesa 32 estaciones, con paradas en pleno centro como Gran Vía o Callao.

De esta forma, su ampliación podrá beneficiar a los millones de personas que utilizan el aeródromo madrileño cada año --66,2 millones de viajeros en 2024-- y, especialmente, a los más de sus 40.000 trabajadores.

La ampliación de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal supondrá un trazado de 6,6 kilómetros que mejorará la conectividad y distribuirá de manera más equilibrada la afluencia de viajeros de la Línea 6, la más utilizada de la red.

Con un plazo estimado de finalización para 2027, incluye la construcción de dos estaciones, en Comillas y Madrid Río y tres nuevas conexiones, la Palos de la Frontera y otras dos con Atocha y Conde de Casal.

La prolongación de la Línea 11 de Metro conectará el suroeste y el nordeste de la capital, de Cuatro Vientos a Valdebebas, con 20 paradas en puntos clave como la Estación de Atocha y la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y descargará el volumen de viajeros que soporta la L6, la de mayor tránsito de toda la red.

NUEVAS ESTACIONES

La compañía metropolitana también sigue avanzando en las obras de la que será renombrada como estación 'Bernabéu' de la Línea 10 de Metro, que arrancaron en febrero de 2024 con un presupuesto de 66 millones de euros y tiene como fecha prevista de finalización el primer trimestre de 2027, coincidiendo con el 80 aniversario del estadio Santiago Bernabéu y los 125 años del Real Madrid.

La futura estación va a multiplicar por tres el espacio disponible, pasando de una superficie de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400, y será una de las más modernas de toda la red, con tornos de acceso y máquinas de venta de última generación. También será 100% accesible, con 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas que conectarán directamente con el andén.

Esta parada, junto al Paseo de la Castellana de la capital, guarda desde sus orígenes una estrecha relación con el estadio del equipo blanco. Fue inaugurada en 1982 bajo el nombre de Lima y en 1998 se renombró con su nomenclatura actual de Santiago Bernebéu. Tras las obras, pasará a denominarse Bernabéu a secas.

También en la Línea 10 se ha completado en junio de este año la reforma integral de la estación de Begoña, que se ha convertido en 100% accesible con nuevos ascensores, escaleras mecánicas y un rediseño completo de vestíbulos y andenes. Una actuación relevante por su conexión con el complejo hospitalario de La Paz-Ramón y Cajal, que concentra un gran volumen de pacientes y personal sanitario.