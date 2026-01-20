Metro completa otro "hito" en ampliación de L11 al conectar los dos frentes del túnel entre Plaza Elíptica y Comillas

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo - EUROPA PRESS

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha completado este martes un nuevo "hito" en la ampliación de la Línea 11 entre Conde de Casal y Plaza Elíptica, obras que avanzan ya a más del 50%, con el cale del túnel ejecutado entre Plaza Elíptica y la futura estación de Comillas, punto desde donde empezará a trabajar la tuneladora 'Mayrit' cuando finalice su montaje.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado la estación de Comillas para presenciar el momento en el que los encargados de horadar el túnel entre Plaza Elíptica y Comillas por el método tradicional de Madrid, el de pico y pala, han conectado con este último punto.

Los 679 metros que separan Plaza Elíptica y la futura estación de Comillas han sido excavados íntegramente de manera manual. Este método tradicional, con dos frentes abiertos --una avanza hacia el parque de Comillas, con un tramo total de 220 metros, y otro hacia Plaza Elíptica, con una longitud de 450 metros--, permite un rendimiento de 50 metros al mes.

"Ya tenemos una bóveda que se está ejecutando al 63%", ha subrayado el consejero de Transportes, quien ha recalcado el "hito" que supone este cale para la ampliación de la Línea 11 en este tramo de 6 kilómetros y que marca el encuentro de los dos frentes de excavación que avanzan desde puntos opuestos, certificando la correcta alineación, geometría y avance de la obra.

Las excavaciones por este método tradicional finalizarán previsiblemente en verano, cuando tendrá lugar otro cale para conectar con el extremo del túnel en el fondo de saco de Plaza Elíptica, según ha explicado el director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo, Miguel Núñez.

En la futura estación de Comillas se está montando la tuneladora 'Mayrit', que será la encargada de perforar a partir del próximo mes de marzo los 5.227 metros de túnel que restan hasta Conde de Casal, a un ritmo de 500 metros al mes, diez veces más rápido que con el método tradicional.

Cuando 'Mayrit' se ponga a trabajar llegarán entonces otros cuatro nuevos cales en cada una de las estaciones. El primero será en Madrid Río, a unos 1.200 metros de distancia. Una vez que se produzca, se llevará a cabo un "chequeo" de la tuneladora que se prolongará unas dos semanas, hasta continuar con el mismo proceso en el caso de Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal.

La ampliación de este tramo, cuyas obras está previsto que finalicen en 2027, contempla la construcción de cinco estaciones, dos de nueva creación (Comillas y Madrid Río) y tres de enlace (Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal), con el objetivo de configurar una diagonal que conectará en el futuro Cuatro Vientos con Valdebebas, a lo largo de 33 kilómetros, y enlazará con siete intercambiadores.

El consejero ha detallado que las obras presentan ya un grado de ejecución del 50% en las nuevas estaciones, con progresos especialmente significativos en Comillas (63,5%), Madrid Río (67,4%), Palos de la Frontera (60,6%), Atocha (46,5%) y Conde de Casal (13,6%).

Gracias a este nuevo eje de movilidad, el Ejecutivo autonómico configurará una alternativa que evitará el paso obligado por áreas centrales de la capital y mejorará el enlace de barrios y nuevos desarrollos urbanísticos de manera más directa y con menor número de transbordos, aliviando de forma significativa la carga de otras líneas, sobre todo la Circular, la más utilizada de la red, en concreto, entre Plaza Elíptica y Avenida de América.

Con esta actuación, según ha destacado el consejero, se reafirma la apuesta del Gobierno regional por una movilidad más eficiente, moderna y conectada, consolidando una infraestructura que beneficiará a cientos de miles de ciudadanos.