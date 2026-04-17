Metro y EMT reforzarán el domingo las líneas que pasan por el centro para la celebración si el Atlético gana la Copa

Archivo - La estatua de la fuente de Neptuno, con una bufanda del Atlético de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) tienen previsto reforzar sus servicios este domingo en caso de que el Atlético de Madrid se proclame el sábado campeón de la Copa del Rey para facilitar la movilidad de los aficionados que quieran asistir a las celebraciones en el entorno de la Plaza de Neptuno, lugar habitual de festejo de los colchoneros.

En declaraciones a los medios el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de la capital, Borja Carabante, ha subrayado que estos refuerzos en el transporte público se centrarían especialmente "en los que van al centro de la ciudad", que además sufriría cortes de tráfico en los entornos de la Plaza de Neptuno, la Plaza de la Villa y la Plaza Mayor si se diera esa celebración.

Carabante ha explicado que se trata de un dispositivo de movilidad "que tiene que ver con el uso y el fomento del transporte público" y ha subrayado que "la mejor manera de acudir a las celebraciones" es "acudir en Metro".

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anticipó este jueves que el Área de Seguridad y Emergencias "está preparando" un dispositivo que contará con "150 o 200" agentes de Policía Municipal tanto en el Metropolitano, donde se retransmitirá el partido, como en la fuente de Neptuno, además de tres unidades de Samur el sábado en el estadio y siete el domingo si hubiera celebración.