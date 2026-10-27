Metro estrena un espacio temático en su web sobre los trenes automáticos que circularán en la Línea 6 - METRO DE MADRID

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metro ha estrenado un nuevo espacio temático en la web del suburbano madrileño dedicado exclusivamente a los trenes automáticos que prestarán servicio en la Línea 6 a partir de 2027 donde los ciudadanos podrán descubrir todos los detalles de los convoyes que marcarán el futuro de la línea circular.

Este nuevo espacio digital reúne, de forma accesible y atractiva, toda la información relacionada con los trenes de conducción automática (sin conductor) que se están incorporando progresivamente a la red Metro para comenzar sus pruebas, así como los avances de las actuaciones que se están desarrollando para hacer posible la automatización de la Línea 6.

Este espacio (https://www.metromadrid.es/es/nuevos-trenes-automaticos#inic...) cuenta con una sección específica dedicada a informar sobre las principales características de los nuevos convoyes, donde los visitantes podrán conocer las mejoras de diferentes aspectos como diseño, capacidad, accesibilidad, confort, tecnología o sistemas de información al viajero.

Además, incluye un apartado fotográfico que permitirá explorar en detalle las diferencias respecto a los modelos actuales. A través de imágenes y explicaciones visuales, los usuarios podrán descubrir las innovaciones incorporadas y entender cómo mejorarán la experiencia de viaje de millones de pasajeros.

La plataforma también ofrecerá otros contenidos audiovisuales sobre el funcionamiento de los nuevos trenes y los beneficios que aportará, con un reportaje centrado en todo el proceso de diseño, creación y fabricación de los convoyes, mostrando el trabajo técnico e industrial que hay detrás de este proyecto.

Por último, incorpora un apartado de preguntas frecuentes, diseñado para resolver las principales dudas de los viajeros acerca de los nuevos convoyes, el proceso de automatización de la línea, los plazos previstos o las mejoras que supondrá este proyecto para el servicio.