Metro incrementa su demanda casi un 5% en hora punta en una jornada de "caos absoluto" por la huelga en Cercanías

Archivo - Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García, ha cifrado este martes en un 5% el incremento de la demanda de viajeros que ha tenido que absorber el Metro de Madrid como consecuencia de una jornada de huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y que que afecta a la red de Cercanías de Madrid que ha definido de "caos absoluto".

En concreto, Cercanías Madrid ha recomendado a sus usuarios buscar medios de transporte alternativos ante las afecciones que sufrirá el servicio ferroviario durante esta jornada, con unos servicios mínimos en Cercanías del 75% de las circulaciones habituales durante las horas punta (entre las 6 y las 9 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas) y del 50% durante el resto de la jornada.

Debido a ello, las líneas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-8 de Cercanías Madrid no están circulando y también se han visto afectadas las líneas C-7 y C-10 en las que, "excepcionalmente, circula algún tren puntual", tal y como han explicado desde Renfe en un mensaje publicado en la red social 'X'.

En declaraciones a los medios en la sede de la Consejería, García ha remarcado la jornada de "caos absoluto" en la red de Cercanías, que ha obligado a los servicios de transporte público madrileño a absorber esa demanda. En el caso de la red de Metro, ha cifrado en casi un 5% ese incremento en el número de viajeros.

Desde el Gobierno regional han apuntado que se ha reforzado la Línea 10 de Metro. Según los datos de la compañía metropolitana, se han registrado 550.850 viajeros en la hora punta, siendo la Línea 6 la más utilizada, y se han puesto en circulación todos los trenes disponibles, con frecuencias de entre 3 y 4 minutos.

Tras remarcar su respeto al derecho a huelga de los maquinistas de Renfe y aludir al incumplimiento de los servicios mínimos fijados para esta jornada de huelga, García ha censurado el "abandono absoluto" de la red de Cercanías, con más de 2.000 incidencias en lo que va de año, hasta la pasada semana.

En este sentido, ha recalcado que es responsabilidad del Gobierno de España, tanto del presidente, Pedro Sánchez, como del Ministerio de Transportes, a cargo del vicepresidente Carlos Cuerpo, que "tan mal han gestionado el transporte público en general y particularmente las cercanías madrileñas".

Así, ha cargado contra un Gobierno central que no ha invertido "lo necesario" en el sistema de transporte de Madrid y donde "no se han mejorado las condiciones de sus maquinistas", de modo que, ha censurado, ahora "nos vemos abocados no solo a las miles de incidencias anuales sino que también los maquinistas velan por la defensa de sus condiciones de trabajo y por la seguridad del sistema de transporte".

"En nuestra mano estar revertir esa situación, hacer las inversiones que hacen falta, reclamar esas inversiones y que Renfe Cercanía se integre de verdad en nivel de calidad y en nivel de eficiencia con todo el sistema de transporte de Madrid", ha defendido.

REFUERZO EN LA RED DE AUTOBUSES INTERURBANOS

Además, la Comunidad de Madrid ha reforzado esta mañana el servicio de autobuses interurbanos para dar cobertura al incremento de viajeros. La mayor demanda se está produciendo especialmente en los corredores de las carreteras A-4, A-42 y A-6.

En los corredores de la A-4 y A-42 se han incorporado ocho autobuses adicionales, a los que se suman refuerzos en la línea 461 desde Parla. Por su parte, en el corredor de la A-6 se han dispuesto 16 vehículos de refuerzo para atender el incremento de viajeros.

A lo largo de la mañana, se ha apreciado un aumento de los pasajeros en los intercambiadores, especialmente en Moncloa y Avenida de América, según los datos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

El CRTM mantiene un seguimiento permanente de la evolución de la demanda y del funcionamiento del conjunto de la red para adaptar los recursos disponibles a las necesidades que puedan producirse a lo largo de la jornada y dar cobertura a los usuarios afectados por la huelga.