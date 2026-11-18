Archivo - Logotipo del Metro de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha iniciado este miércoles un viaje por su historia a través de una nueva serie de pódcast de ficción de 10 capítulos en los que conocer a fondo los detalles y curiosidades de la red a lo largo de sus más de 100 años de trayectoria.

La serie ya está disponible en la web de Metro (www.metromadrid.es), así como en plataformas como Spotify, YouTube e Ivoox y el suburbano los promocionará a través de sus cuentas en redes sociales, como X, Instagram o TikTok, entre otras, ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

A través de la mirada de un músico callejero que actúa de hilo conductor en la historia que se va narrando, se desgrana la evolución de Metro desde su nacimiento en 1919 hasta la actualidad.

Estaciones como Sol, Nuevos Ministerios, Príncipe Pío o Tirso de Molina serán protagonistas de esta nueva serie que busca acercar a los aficionados a este tipo de formatos la historia, anécdotas y datos sorprendentes de lugares que forman parte del día a día de miles de madrileños y turistas.

Además, los capítulos de la serie son interactivos, de modo que al terminar cada episodio el oyente podrá decidir cuál es la dirección del personaje protagonista. De esta manera, en función de la decisión tomada, tendrá que ir a escuchar un número de capítulo u otro.

OTRAS INICIATIVAS SIMILARES

Esta no es la primera ocasión en la que Metro de Madrid ha puesto en marcha un pódcast. De hecho, el actor de doblaje y 'voz de Metro', Javier Dotú, realizó una serie en los que 'entrevistaba' a distintos personajes históricos que dan nombre a estaciones más emblemáticas del suburbano madrileño, como es el caso de Goya, Guzmán el Bueno o Miguel Hernández.

Anteriormente, se pusieron en marcha otros contenidos de audio en formato pódcast con los que se daba a conocer diferentes aspectos de la historia de la compañía y el servicio que ofrece, así como algunas curiosidades. Todos ellos están disponibles en la web de Metro y en las principales plataformas.